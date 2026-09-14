Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο η κηδεία του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, όπου στις 17:30 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, προκειμένου να του πουν το τελευταίο «αντίο» όπως μεταδίδει το sinidisi.gr

Η αιφνίδια απώλεια του νεαρού άνδρα προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε από τη ζωή μόλις στα 32 του χρόνια.

Κατέρρευσε αιφνίδια στο σπίτι του

Ο Μανούσος Φαρμάκης, αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, κατέρρευσε αιφνίδια μέσα στο σπίτι του.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά του, οι οποίοι κλήθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη να διαχειριστούν μια απώλεια που κανείς δεν περίμενε.

Το απόγευμα της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου, το Αγρίνιο αποχαιρέτησε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή πρόωρα, με τους δικούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.