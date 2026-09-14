Στο μικροσκόπιο των μετεωρολόγων βρίσκεται, μία πιθανώς ραγδαία αλλαγή του καιρού, από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που έχει οργανωθεί στην κεντρική Μεσόγειο και κινείται προς τα ανατολικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στην τροχιά της επόμενης φάσης της κακοκαιρίας.

Το σύστημα σχηματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία, την Τυνησία και τη Μάλτα και παρουσιάζει έντονη κυκλωνική οργάνωση, με ισχυρές καταιγίδες να αναπτύσσονται γύρω από το κέντρο του.

Το ιταλικό MeteoWeb κάνει λόγο για δυνητικά βαθύ μεσογειακό κυκλώνα που κινείται προς το Ιόνιο, τη Λιβύη και την Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η πιο κρίσιμη περίοδος για την ανατολική Μεσόγειο θα είναι από την Τρίτη 15 έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η δίνη οργανώνεται πάνω από τη Μεσόγειο

Οι δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το ιταλικό μέσο δείχνουν ένα οργανωμένο σύστημα χαμηλών πιέσεων με έντονη μεταγωγική δραστηριότητα και διαδοχικούς πυρήνες καταιγίδων.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, το χαμηλό κινείται σταδιακά προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά, με το κέντρο της κυκλοφορίας του να μετατοπίζεται προς το ανοιχτό Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με το MeteoWeb, τα προγνωστικά μοντέλα εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο το σύστημα να αποκτήσει πιο έντονα υποτροπικά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη ταξινομηθεί επισήμως ως Medicane.

Η ακριβής τροχιά του παραμένει καθοριστική, καθώς ακόμη και μια μικρή μετατόπιση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο Ιόνιο, Πελοπόννησος και Κρήτη

Η Ελλάδα αναμένεται να αρχίσει να επηρεάζεται περισσότερο από την Τρίτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι πρώτες περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στον πυρήνα της αστάθειας είναι το νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος και σταδιακά η Κρήτη.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες δεν αποκλείονται και σε ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η ΕΜΥ προβλέπει μεταβολή του καιρού, ενώ στις επίσημες προγνώσεις της για τις 15 και 16 Σεπτεμβρίου καταγράφεται αυξημένη συννεφιά και αστάθεια σε τμήματα της χώρας.

Φόβοι για μεγάλα ύψη βροχής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση του European Storm Forecast Experiment, την οποία μεταφέρει το MeteoWeb.

Για τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου γίνεται λόγος για πιθανότητα πολύ έντονων βροχοπτώσεων, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να εμφανίζουν ακόμη και 100 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες κοντά στον πυρήνα του συστήματος.

Το πού ακριβώς θα καταλήξουν οι ισχυρότεροι πυρήνες παραμένει αβέβαιο, καθώς μεγάλο μέρος των φαινομένων μπορεί να εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα.

Αν, όμως, το σύστημα κινηθεί ελαφρώς βορειότερα ή ανατολικότερα, αυξάνεται το ενδεχόμενο ισχυρές βροχές να επηρεάσουν χερσαίες περιοχές της Ελλάδας.

Καταιγίδες, θαλασσοταραχή και ισχυροί άνεμοι

Η παρουσία ενός τόσο οργανωμένου χαμηλού πάνω από τα θερμά νερά της Μεσογείου μπορεί να συνοδευτεί από έντονες καταιγίδες, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένο κυματισμό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου και νότια της Πελοποννήσου, όπου η κατάσταση μπορεί να μεταβάλλεται γρήγορα.

Στο Αιγαίο, την ίδια ώρα, αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων, που τοπικά μπορούν να φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει εντυπωσιακή μεταβολή, ωστόσο η εικόνα του καιρού θα γίνει σαφώς πιο φθινοπωρινή στις περιοχές που θα επηρεαστούν από βροχές και καταιγίδες.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η ακριβής πορεία του

Η εξέλιξη ενός μεσογειακού κυκλώνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μικρές μεταβολές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Αυτό σημαίνει ότι τα προγνωστικά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες.

Για τον λόγο αυτό, η πραγματική ένταση των φαινομένων στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από το πόσο κοντά στη χώρα θα κινηθεί το κέντρο του χαμηλού και από το εάν οι ισχυρότεροι πυρήνες καταιγίδων θα περάσουν πάνω από ξηρά ή θα παραμείνουν στο Ιόνιο και το Λιβυκό Πέλαγος.



