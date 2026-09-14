Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα προηγήθηκαν της άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου λίγο αργότερα υπέστη την καρδιακή ανακοπή που του κόστισε τη ζωή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί του πριν από την πλασμαφαίρεση, είχε χτυπήσει στο κεφάλι και χρειάστηκε να σταματήσει σε φαρμακείο, προκειμένου να περιποιηθεί το τραύμα στο μέτωπό του.

Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο ιατρείο μίλησε στο Live News και επιβεβαίωσε ότι έκανε στάση στο κοντινότερο φαρμακείο από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Έχω δώσει κατάθεση, τα έχω πει όλα εκεί. Είναι όλα πεντακάθαρα. Τα έχω πει στην κατάθεσή μου. Όλα αλήθεια και σωστά, όσα είπα», ανέφερε αρχικά.

Όπως περιέγραψε, πριν φτάσουν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, σταμάτησαν στο φαρμακείο ώστε να περιποιηθεί ο τραγουδιστής την πληγή που είχε στο μέτωπο.

«Πριν φτάσουμε στο ιατρείο, σταματήσαμε στο πιο κοντινό φαρμακείο από το σπίτι του για να περιποιηθεί την πληγή του στο μέτωπο. Κατέθεσα και την ώρα που φτάσαμε στο ιατρείο. Έχω κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για να φανεί η αλήθεια», είπε.

«Ήταν μια χαρά, ευδιάθετος και ευγενικός»

Σημαντική είναι και η μαρτυρία του φαρμακοποιού που περιποιήθηκε το τραύμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο φαρμακείο περίπου στις 13:20 και παρέμεινε εκεί μόλις λίγα λεπτά.

«Ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε πέντε λεπτά, το πολύ, μέσα, γιατί είχαμε και κόσμο. Ήρθε περίπου στις 13:20. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, ευδιάθετος και ευγενικός», ανέφερε.

Όπως είπε, ο τραγουδιστής έφυγε λίγα λεπτά αργότερα και συνέχισε κανονικά τη διαδρομή του προς το ιατρείο. «Έκατσε πέντε λεπτά, μπορεί και να ήταν και τέσσερα που λέει ο λόγος και έφυγε κατευθείαν με το ταξί του. Ο άνθρωπος, αυτό που θα πω και είναι το μόνο που θέλω να πω, φάνηκε μια χαρά και ίσα ίσα που σχολιάζαμε το πόσο ευγενικός ήταν», πρόσθεσε.

Ο φαρμακοποιός επιβεβαίωσε ότι η στάση έγινε επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Μάλιστα, όπως περιέγραψε, η συμπεριφορά του τραγουδιστή εκείνη την ώρα δεν προκάλεσε την εντύπωση ότι αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

«Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά και έφυγε μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σιγοτραγουδούσε τα τραγούδια που έπαιζαν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο φαρμακοποιός και στη διάθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τα λίγα λεπτά που παρέμεινε στο κατάστημα. Όπως είπε, ο τραγουδιστής ήταν χαλαρός και μάλιστα σιγοτραγουδούσε τα τραγούδια που ακούγονταν εκείνη την ώρα στο φαρμακείο.

«Μέχρι και κάτι τραγούδια που έπαιζαν στο φαρμακείο, τα σιγοτραγούδαγε χαλαρός και ήρεμος», είπε. Η μαρτυρία αυτή αφορά τα τελευταία λεπτά πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την πλασμαφαίρεση, όπου αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

Τα νέα στοιχεία εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για το τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφυγε από το σπίτι του μέχρι την κατάρρευσή του στο ιατρείο.