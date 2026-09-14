Εκκεντρικό ντύσιμο, πανάκριβα ρολόγια, ακριβά αυτοκίνητα και μια δημόσια εικόνα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, εξέπεμπε έντονη αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το προφίλ που περιγράφουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν γνωρίσει τον 58χρονο γιατρό που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, όπως έχει αποκαλυφθεί μέσα από δηλώσεις και μαρτυρίες, φρόντιζε να παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν γιατρό με διεθνές προφίλ. «Το επίθετό μου είναι (…) στα ελληνικά. Είναι μεγάλο οπότε πολλοί φίλοι μου στο εξωτερικό με ξέρουν και με φωνάζουν “Dr. Ilias”», φέρεται να έλεγε.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, είχε δημιουργήσει γύρω από το όνομά του μια εικόνα που παρέπεμπε σε μεγαλογιατρό και άνθρωπο με ιδιαίτερα υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Από το ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο παρουσιαζόταν ως υπερσύγχρονη κλινική, μέχρι το ακριβό αυτοκίνητο, τη μονοκατοικία στο Ψυχικό και τις εμφανίσεις σε κοσμικές εκδηλώσεις μαζί με τη σύζυγό του, σύμφωνα με μαρτυρίες, στόχος ήταν να βρίσκεται κοντά στους κύκλους των οικονομικά ισχυρών και των επωνύμων.

«Όπου καταλάβαινε ότι υπήρχε χρήμα, εκεί έκανε την τρομερή επίδειξη στα χρήματα, στο ποιος είναι, στο τι μπορεί να κάνει. Εγώ θα μπορούσα να τον πω ναρκισσιστή αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας.

Τα custom made κοστούμια και το ρολόι των 200.000 ευρώ

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαζόταν ακόμη και στους ασθενείς του φαίνεται πως αποτελούσε κομμάτι αυτής της εικόνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στο «Live News», τα ιδιαίτερα καρό κοστούμια και τα εκκεντρικά ρούχα ήταν αναπόσπαστο μέρος της εμφάνισής του, ακόμη και όταν εξέταζε ασθενείς.

«Τη μισή ώρα μου μιλούσε για τα κουστούμια του, τα custom made που φτιάχνει, και μου έδειξε κιόλας το δείγμα με τα υφασματάκια για να του πω τη γνώμη μου», ανέφερε ασθενής του.

Όπως περιέγραψε, ο γιατρός φέρεται να συζητούσε ακόμη και για τις κάλτσες του και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να συνδυάζονται με το υπόλοιπο σύνολο.

Ανάλογες είναι και οι μαρτυρίες για την επίδειξη ακριβών αντικειμένων και της οικονομικής του επιφάνειας.

Γυναίκα που υποστήριξε ότι τον έβλεπε να συχνάζει σε γνωστό εστιατόριο των βορείων προαστίων ανέφερε πως ο γιατρός επέδειχνε ένα ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ.

«Όταν τον ρώτησε κάποιος από την παρέα του “δεν το θεωρείς ακριβό στις μέρες μας;”, είπε “δεν είναι τίποτα για μένα αυτό”», υποστήριξε.

Η εικόνα του «γιατρού των επωνύμων»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 58χρονος και η 56χρονη σύζυγός του είχαν αναπτύξει μια δραστηριότητα γύρω από θεραπείες και διαδικασίες που παρουσιάζονταν ως ιδιαίτερα καινοτόμες.

Το ζευγάρι φέρεται να εμφανιζόταν σε podcasts και συνέδρια, ενώ παράλληλα προωθούσε τις υπηρεσίες του μέσα από μια εικόνα που παρέπεμπε σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, γινόταν λόγος για δυνατότητα μείωσης της βιολογικής ηλικίας κατά αρκετά χρόνια, ενώ το κόστος ορισμένων επισκέψεων φέρεται να έφτανε ακόμη και τα 6.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα δύο ιατρεία στο Κολωνάκι, είχε δημιουργηθεί εταιρεία στο όνομα της κόρης τους για την εισαγωγή μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ως ιατρική διευθύντρια της εταιρείας INUSpheresis Athens.

Οι καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι

Πέρα από τις καταγγελίες για τις ιατρικές πρακτικές, εντύπωση προκαλούν και οι περιγραφές ανθρώπων που βρέθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μία από τις καταγγέλλουσες περιέγραψε έναν χώρο που, όπως υποστήριξε, έμοιαζε περισσότερο με εκκεντρικό προσωπικό περιβάλλον παρά με ένα συνηθισμένο ιατρείο.

«Με το που πήγε στο γραφείο και είδε το μαυσωλείο, είχε τρεις πανοπλίες σαμουράι, όχι τρία σπαθιά, πανοπλίες σαμουράι, εικόνες πάρα πολλές και τον πίνακα το μασονικό, πλήρωσε και έφυγε», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι στον χώρο υπήρχε έντονη μυρωδιά λιβανιού, κάτι που της προκάλεσε εντύπωση για ένα ιατρείο.

Ακόμη και η ενδυμασία του γιατρού φαίνεται πως είχε μείνει στη μνήμη της.

«Κίτρινο ζιβάγκο χνουδωτό με σακάκι μπλε καρό με κίτρινο καρό και από κάτω κάτι πάλι με καρό παντελόνι. Μήνα Σεπτέμβρη», περιέγραψε.

Στο μικροσκόπιο και η οικονομική δραστηριότητα

Μετά τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί, στην υπόθεση έχουν μπει πλέον και οι ελεγκτικές Αρχές.

Κλιμάκια της ΑΑΔΕ έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν συνολικά τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων προσώπων και τις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης και υπέστη την καρδιακή ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του.

Τα ευρήματα από τις έρευνες, οι καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα που εξετάζονται αναμένεται να συνθέσουν σταδιακά την εικόνα για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.