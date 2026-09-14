Βουβός πόνος, δάκρυα και αγκαλιές που έλεγαν περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συνεργάτες και δεκάδες πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, τηλεοπτικό και πολιτικό κόσμο βρέθηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη ανθρώπους που είχαν συνδεθεί μαζί του όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00. Αμέσως μετά, η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

@newsbeast.gr Βουβός πόνος, δάκρυα και αγκαλιές που έλεγαν περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συνεργάτες και δεκάδες πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, τηλεοπτικό και πολιτικό κόσμο βρέθηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και η είδηση του θανάτου του βύθισε στη θλίψη ανθρώπους που είχαν συνδεθεί μαζί του όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00. Αμέσως μετά, η σορός του μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. ΓιώργοςΜαζωνάκης Mazonakis Μαζωνακης mazw μαζωνάκης mazonakis γιωργοσμαζωνακης ♬ πρωτότυπος ήχος – newsbeast – newsbeast

Με δάκρυα η Νατάσα Θεοδωρίδου – Έκλαιγε η Έλενα Παπαρίζου

Από τις πιο φορτισμένες στιγμές ήταν η άφιξη της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, με δάκρυα στα μάτια, για να αποχαιρετήσει έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε χρόνια κοινής πορείας στον χώρο της μουσικής.

Σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρέθηκε και η Μαρία Μπεκατώρου, ενώ η Έλενα Παπαρίζου αποχώρησε από τον ναό κλαίγοντας.

Οι εικόνες των ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά αποτύπωσαν ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος της απώλειας.

Ο Γιώργος Σαμπάνης έφτασε μαζί με τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή, ενώ το παρών έδωσαν επίσης η Πάολα, ο Stan, ο Δημήτρης Σκουλός, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Νίκος Κουρκούλης και ο Γιώργος Αρσενάκος.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε έναν δικό του άνθρωπο

Η Νίκαια γέμισε από ανθρώπους που για χρόνια μοιράστηκαν μαζί του πίστες, στούντιο, τηλεοπτικά πλατό και προσωπικές στιγμές.

Στην εκκλησία βρέθηκαν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Γιώργος Λιανός.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίστηκαν και αρκετοί συνάδελφοί του από το «The Voice», με το κλίμα να είναι βαρύ από την πρώτη στιγμή.

Ο Νίκος Βέρτης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Γιάννης Βαρδής προσήλθαν φορώντας γυαλιά ηλίου, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν όσο μπορούσαν πιο προσωπικές τις στιγμές της συγκίνησής τους.

Στο τελευταίο αντίο βρέθηκαν ακόμη ο Ηλίας Ψινάκης, ο Πάνος Κιάμος, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Μιχάλης Κουινέλης, η Ήβη Αδάμου, η Μαργαρίτα Μάτσα και πολλοί ακόμη άνθρωποι του τραγουδιού και της τηλεόρασης.

Παρόντες δεκάδες τραγουδιστές και συνεργάτες

Η λίστα των ανθρώπων που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν μεγάλη.

Ο Νίκος Τερζής, ο Νίκος Γκάνος, ο Ηλίας Βρεττός, ο Θάνος Πετρέλης, ο Σάκης Αρσενίου, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Αμαρυλλίς, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο Λούκας Γιώρκας και ο Φοίβος βρέθηκαν μεταξύ εκείνων που πέρασαν το κατώφλι του ναού.

Παρόντες ήταν επίσης ο Νίκος Κοκλώνης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, η Νένα Χρονοπούλου, ο Γιώργος Λεβέντης, η Ραλλία Χρηστίδου, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Κώστας Μαρτάκης, η Μαριάννα Λάτση και ο Δημήτρης Αργυρόπουλος.

Για πολλούς δεν υπήρχαν δηλώσεις.

Μόνο σιωπή.

Μια χειραψία, μια αγκαλιά, ένα σκυμμένο κεφάλι.

Στο πλευρό της οικογένειας

Στην πιο δύσκολη στιγμή βρίσκονταν οι γονείς του τραγουδιστή, Μανώλης και Κλειώ, καθώς και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω.

Η οικογένεια στάθηκε ενωμένη, δεχόμενη τα συλλυπητήρια ανθρώπων που γνώρισαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Για εκείνους, πίσω από τον καλλιτέχνη που γνώρισε ολόκληρη η Ελλάδα, υπήρχε ο γιος και ο αδελφός τους.

Και η εικόνα τους μέσα και έξω από την Αγία Τριάδα ήταν από τις πιο δύσκολες της ημέρας.

Από την πολιτική μέχρι τον χώρο του θεάματος

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν και πρόσωπα από την πολιτική ζωή.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η Νάντια Γιαννακοπούλου και ο Ιωάννης Τραγάκης.

Η παρουσία ανθρώπων από τόσο διαφορετικούς χώρους αποτύπωσε την απήχηση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη δημόσια ζωή και στο ελληνικό κοινό για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το τελευταίο χειροκρότημα

Όταν ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία, η συγκίνηση κορυφώθηκε.

Ο άνθρωπος που είχε μάθει να ανεβαίνει στη σκηνή μέσα σε χειροκροτήματα, έφυγε για τελευταία φορά συνοδευόμενος από ανθρώπους που τον αγάπησαν, τον θαύμασαν και μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.

Λίγο αργότερα, η σορός του οδηγήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο.

Εκεί, μακριά από τα φώτα και τις κάμερες, η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε σε στενό κύκλο.



