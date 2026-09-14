Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στο ημερολόγιο. Για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, η 14η Σεπτεμβρίου κουβαλά ονόματα, σπίτια που έμειναν πίσω, φωτογραφίες ανθρώπων που δεν επέστρεψαν ποτέ, ιστορίες παππούδων και γιαγιάδων που έφτασαν από τη Σμύρνη στην Ελλάδα με ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν στα χέρια τους.

Και όμως, 104 χρόνια μετά την Καταστροφή της Σμύρνης, η Άγκυρα επέλεξε ακριβώς αυτή την ημέρα για να απαντήσει στην ελληνική επέτειο μνήμης, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες» τις αναφορές της Αθήνας και καλώντας, μάλιστα, τις ελληνικές αρχές να επιδείξουν «σοβαρότητα και κοινή λογική».

Μια ανακοίνωση που δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει οργή σε όσους δεν γνώρισαν τη Μικρά Ασία μόνο μέσα από τα σχολικά βιβλία, αλλά μέσα από τις αφηγήσεις των ίδιων τους των οικογενειών.

«Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται»

Η Ελλάδα τίμησε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως αυτή έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε τον βίαιο ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

Το μήνυμα της Αθήνας ήταν λιτό, αλλά ξεκάθαρο: «Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε ακόμη ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές. Δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες για να έρθει η απάντηση από την Τουρκία.

Η Άγκυρα πέρασε στην αντεπίθεση

Αντί για μια σιωπηλή αναγνώριση του δικαιώματος ενός λαού να τιμά τους νεκρούς και τους ξεριζωμένους του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επέλεξε τη σύγκρουση. Η Άγκυρα απέρριψε τις ελληνικές αναφορές ως «αβάσιμες» και κάλεσε τις ελληνικές αρχές σε «σοβαρότητα και κοινή λογική».

Παράλληλα, επιχείρησε να μεταφέρει ολόκληρο το βάρος της συζήτησης στις ενέργειες του ελληνικού στρατού στην Ανατολία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε σε «σφαγές και καταστροφές» εναντίον αμάχων.

Yunanistan’da 14 Eylül 2026 Tarihinde Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/vD2KPX5lSP pic.twitter.com/GT7uT3llAJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 14, 2026

Η συγκεκριμένη θέση μεταδόθηκε τη Δευτέρα από τουρκικά μέσα, τα οποία επικαλούνται την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Και κάπως έτσι, ανήμερα μιας ημέρας μνήμης για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, η συζήτηση μετατράπηκε ξανά σε μια μάχη για το ποιος έχει δικαίωμα να θυμάται και πώς πρέπει να διαβάζεται η Ιστορία.

Όταν η μνήμη περνά από γενιά σε γενιά

Για τους απογόνους των Μικρασιατών, όμως, αυτή η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Η Σμύρνη δεν είναι απλώς μία παράγραφος σε ένα βιβλίο Ιστορίας. Είναι η προγιαγιά που έφτασε πρόσφυγας στον Πειραιά. Είναι ο παππούς που μεγάλωσε ακούγοντας για το σπίτι που έμεινε πίσω.

Είναι οι οικογένειες που ξεκίνησαν ξανά από το μηδέν στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Ιωνία, στον Λυκαβηττό, στην Καισαριανή, στην Κοκκινιά, στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες ακόμη γωνιές της Ελλάδας.

Είναι ονόματα τόπων που οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να αφήσουν να χαθούν, δίνοντάς τα στις νέες τους πατρίδες.

Οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν επιστρέφουν επειδή πέρασε ένας αιώνας. Οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν δεν παύουν να υπήρξαν επειδή οι επόμενες γενιές γεννήθηκαν μακριά από τις πατρίδες τους. Η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπόδιο στη συμφιλίωση όταν αντιμετωπίζεται με ειλικρίνεια. Η λήθη είναι.

Και ίσως αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της φράσης που επέλεξε σήμερα η Αθήνα: Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται.

Γιατί για όσους μεγάλωσαν με μια παλιά φωτογραφία της Σμύρνης πάνω σε ένα οικογενειακό έπιπλο, για όσους άκουγαν τη λέξη «πατρίδα» και ήξεραν ότι σήμαινε έναν τόπο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η Σμύρνη δεν έγινε ποτέ απλώς παρελθόν.



