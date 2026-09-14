Βαρύ ήταν το κλίμα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας στη Νίκαια.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα στον αγαπημένο τραγουδιστή όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώθηκαν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και θλίψη.

Η σορός του δημοφιλούς καλλιτέχνη μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και με την οποία παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος σε όλη του τη ζωή.

Σιωπή και δάκρυα στο τελευταίο ταξίδι

Οι στιγμές κατά την άφιξη της σορού ήταν φορτισμένες.

Μπροστά βρισκόταν η οικογένεια του τραγουδιστή, με τους γονείς του, Μανώλη και Κλειώ, καθώς και τις αδελφές του, Βάσω και Μαρία, να τον συνοδεύουν στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας.

Είχε προηγηθεί ένας αποχαιρετισμός διαφορετικός από τους συνηθισμένους. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από τη Νίκαια, αφήνοντας λουλούδια και αποχαιρετώντας έναν καλλιτέχνη που για δεκαετίες σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η Νίκαια αποχαιρέτησε «το δικό της παιδί»

Από το προηγούμενο βράδυ, η περιοχή γύρω από την Αγία Τριάδα είχε γεμίσει με κόσμο.

Θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν ακόμη και από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να αφήσουν ένα λουλούδι και να πουν το δικό τους «αντίο». Τραγούδια του ακούγονταν στους δρόμους, ενώ η λαϊκή αγρυπνία εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο, αυθόρμητο αποχαιρετισμό.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του αναχώρησε για το Γ’ Νεκροταφείο.

Το τελευταίο χειροκρότημα του κόσμου συνόδευσε τον τραγουδιστή μακριά από τη γειτονιά που τον είδε να μεγαλώνει και να κάνει τα πρώτα του βήματα.