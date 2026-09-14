Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, λευκά τριαντάφυλλα και τα τραγούδια του να ακούγονται στους δρόμους της Νίκαιας, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες θαυμαστές του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και με την οποία παρέμεινε συνδεδεμένος σε όλη του τη ζωή.

Στη συνέχεια, η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως είχε ζητήσει η οικογένειά του.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία, θέλοντας να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συγκίνηση ήταν έντονη, ενώ κατά την έξοδο της σορού από τον ναό ακούστηκαν δυνατά τραγούδια του, με τον κόσμο να τραγουδά με μία φωνή το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά» και το «Φεύγω Για Εμένα».

Λευκά τριαντάφυλλα έπεσαν πάνω στη νεκροφόρα, ενώ το παρατεταμένο χειροκρότημα συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του διαδρομή.

Η Νίκαια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η σημερινή εξόδιος ακολουθία αποτέλεσε την κορύφωση ενός διήμερου αποχαιρετισμού στον τραγουδιστή.

Από το βράδυ της Κυριακής, χιλιάδες άνθρωποι είχαν περάσει από την Αγία Τριάδα στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία, προκειμένου να προσκυνήσουν τη σορό του και να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του.

Σήμερα, έξω από τον ναό συγκεντρώθηκαν ξανά εκατοντάδες θαυμαστές, ενώ η πομπή προς το Γ΄ Νεκροταφείο συνοδεύτηκε από κόσμο και μηχανάκια που ακολουθούσαν τη νεκροφόρα.

Παρά την επιθυμία της οικογένειας η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο, πολλοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν έξω από το νεκροταφείο, αφήνοντας ένα λουλούδι και αποχωρώντας στη συνέχεια.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στην εξόδιο ακολουθία

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρέθηκαν οι γονείς του τραγουδιστή, Μανώλης και Κλειώ, καθώς και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς η σορός του έβγαινε από τον ναό και ξεκινούσε η τελευταία πορεία προς το νεκροταφείο.

Η παρουσία των γονιών και των αδελφών του ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς και άνθρωποι που είχαν σταθεί δίπλα στον τραγουδιστή όλα αυτά τα χρόνια.

Ο συγκινητικός επικήδειος του Μητροπολίτη Νίκαιας

Ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένος ήταν ο επικήδειος λόγος του Μητροπολίτη Νίκαιας Αλεξίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη Νίκαια.

Ο Μητροπολίτης μίλησε για την αγάπη που είχε ο τραγουδιστής για την πόλη και τους ανθρώπους της, χρησιμοποιώντας μάλιστα στίχους από γνωστά τραγούδια του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μαζική παρουσία του κόσμου τόσο στη λαϊκή αγρυπνία όσο και στην εξόδιο ακολουθία, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κοινό του.

Συγκινημένος για τον θάνατο του τραγουδιστή εμφανίστηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις και αθόρυβη φιλανθρωπική δράση.

Πλήθος καλλιτεχνών στην κηδεία

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μεταξύ άλλων, στη Νίκαια βρέθηκαν η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Γιάννης Βαρδής και ο Νίκος Βουρλιώτης.

Παρόντες ήταν επίσης άνθρωποι με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο «The Voice», μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Γιώργος Λιανός.

Από τη λαϊκή αγρυπνία της Κυριακής είχαν περάσει, μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση, η Άντζελα Δημητρίου και η Έλλη Κοκκίνου.

«Φεύγω Για Εμένα» και «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά» τραγούδησε ο κόσμος

Οι στιγμές έξω από την Αγία Τριάδα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές.

Λίγο πριν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία, το «Φεύγω Για Εμένα» ακούστηκε δυνατά στη Νίκαια, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους στίχους του τραγουδιού.

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου είχε τραγουδήσει με μία φωνή και το «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά», μετατρέποντας τον τελευταίο αποχαιρετισμό σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή μνήμης για έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Με αυτόν τον τρόπο, μέσα στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε σήμερα το τελευταίο του ταξίδι.