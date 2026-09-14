Με αναφορές στα παιδικά του χρόνια στη Νίκαια, στην προσφορά του και στα τραγούδια του, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή, με τον Μητροπολίτη να μιλά για τον δεσμό του με την ενορία και τη γειτονιά όπου μεγάλωσε.

«Γνωρίζω πως είναι βαρύ το πένθος της οικογενείας του αδελφού Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλων ημών, που τον αγαπήσαμε και χαρήκαμε με τα τραγούδια του», ανέφερε στην επικήδεια ομιλία του.

Ο Μητροπολίτης θυμήθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη στον περίβολο του ναού ως παιδί, αλλά και τη συμμετοχή του στην εκκλησιαστική ζωή.

«Έμπαινε στο ιερό και βοηθούσε τους ιερείς κι ανέβαινε στο ιερό ψαλτήριο και έψαλε μαζί με τους πάντες. Η προσφορά του ήταν μεγάλη στους αναξιοπαθούντες αδελφούς που είχαν ανάγκη. Τα λόγια του, γεμάτα αγάπη για όλους», είπε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του κόσμου, που συνέρρεε από την Κυριακή για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη, χαρακτηρίζοντάς την ανταπόδοση της αγάπης που εκείνος είχε προσφέρει.

«Έδωσε την αγάπη και παίρνει αγάπη και ζωντανός και αποχωρώντας από την πρόσκαιρη ζωή», τόνισε, υπενθυμίζοντας τη φράση: «Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ανθρώπων».

Ιδιαίτερη στιγμή του επικήδειου ήταν η αναφορά στο τραγούδι για την παλιά του γειτονιά. Ο Μητροπολίτης συνέδεσε τους στίχους για τη Νίκαια, την Κοκκινιά και τον Πειραιά με την επιστροφή του τραγουδιστή στον τόπο όπου μεγάλωσε.

«Αποκτά μια επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου που όλοι γνωρίζουμε», είπε, μνημονεύοντας μεταξύ άλλων τον στίχο «θέλω την παλιά μου γειτονιά».

«Και γύρισε και είναι ανάμεσά μας, τόσο νέος και τόσο δημιουργικός», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έπος του Διγενή Ακρίτα και στη μάχη με τον Χάροντα, ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του με αναφορά στην πίστη στην Ανάσταση και με ευχές για την ανάπαυση της ψυχής του και την παρηγοριά των δικών του ανθρώπων.

Τον τραγουδιστή αποχαιρέτησε και ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κώστας Μαραγκάκης, ο οποίος μίλησε για τα πρώτα μουσικά του βήματα και για την πορεία που τον οδήγησε σε μεγάλες σκηνές.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το αποτύπωμά του τόσο μέσα από την τέχνη όσο και μέσα από τη στήριξη ανθρώπων που είχαν ανάγκη.

«Σήμερα τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιώργο σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια σου», ανέφερε.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, το πλήθος τον αποχαιρέτησε με παρατεταμένο χειροκρότημα, τραγούδια του και φωνές «αθάνατος» και «γεια σου Γιώργο».