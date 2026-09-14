Ισχυρή παραμένει η τουριστική κίνηση στην Αθήνα και το 2026, με τα στοιχεία της Uber να καταγράφουν σημαντική αύξηση στις μετακινήσεις ήδη από τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η τουριστική δραστηριότητα στην πρωτεύουσα εξαπλώνεται πλέον σε μεγαλύτερο μέρος του έτους και δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή αιχμή του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο, οι διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής Uber στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε μάλιστα πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου. Τον Απρίλιο οι διαδρομές αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση και τον Μάιο κατά 29%, αποτυπώνοντας την ενισχυμένη τουριστική κίνηση στην πόλη ήδη από την άνοιξη.

Οι ξένοι επισκέπτες και οι αγορές που ξεχωρίζουν

Καθοριστική ήταν η συμβολή των ξένων ταξιδιωτών, καθώς οι διαδρομές που πραγματοποίησαν μέσω Uber αυξήθηκαν συνολικά κατά 8% την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου. Ειδικά τον Μάιο, η αύξηση έφτασε το 25% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη διεθνή αγορά για την Uber στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ισχυρή παρουσία των Αμερικανών ταξιδιωτών στην ελληνική πρωτεύουσα. Ανοδική πορεία καταγράφηκε, παράλληλα, στις μετακινήσεις επισκεπτών από τη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα, οι διαδρομές Βρετανών ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13% τον Απρίλιο, κατά 18% τον Μάιο και κατά 19% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025, ένδειξη ότι σημαντικό μέρος της βρετανικής ταξιδιωτικής κίνησης τοποθετήθηκε νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αύξηση από τη γαλλική αγορά την άνοιξη. Οι διαδρομές Γάλλων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 24% τον Απρίλιο και κατά 22% τον Μάιο, ενώ τον Αύγουστο σημειώθηκε νέα αύξηση 11% σε ετήσια βάση.

Η Αθήνα κερδίζει μήνες πέρα από την υψηλή σεζόν

Τα δεδομένα ενισχύουν την εικόνα σταδιακής επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου της Αθήνας, με τη ζήτηση να εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή πριν από τους παραδοσιακούς μήνες αιχμής.

Τον Ιούλιο οι διαδρομές κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2025, ενώ τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 7%. Η εικόνα αυτή ακολούθησε τις πολύ υψηλότερες αυξήσεις της άνοιξης και των πρώτων μηνών του καλοκαιριού.

Η μετατόπιση αυτή δείχνει ότι η τουριστική ζήτηση στην πρωτεύουσα κατανέμεται πλέον σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μέσω της εφαρμογής Uber, οι επισκέπτες της Αθήνας συνδέονται με αδειοδοτημένους παρόχους μεταφοράς για τις διαδρομές τους στην πόλη, από την άφιξη έως και την αναχώρησή τους.