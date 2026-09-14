Η επιστροφή στα θρανία μπορεί να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας σχολικής χρονιάς, όμως για πολλούς μαθητές η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες αργίες ξεκινά σχεδόν αμέσως. Μετά από εβδομάδες χωρίς ξυπνητήρια, μαθήματα και πρόγραμμα, η επιστροφή στην καθημερινότητα χρειάζεται λίγο χρόνο για να γίνει συνήθεια.

Και κάπως έτσι, ενώ η πρώτη μέρα μόλις τελειώνει, το βλέμμα πηγαίνει ήδη μπροστά: Πότε είναι η επόμενη αργία; Πόσο μένει μέχρι τα Χριστούγεννα; Οι απαντήσεις είναι ίσως το πιο ευχάριστο κομμάτι της πρώτης μέρας στο σχολείο.

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