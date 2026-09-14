Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στα Κατούνια Λίμνης Ευβοίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε ιδιωτικό δρόμο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένες Βρετανίδες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί 82χρονη, που ήταν η μία επιβάτιδα του οχήματος.

Βαριά τραυματισμένη απεγκλωβίστηκε η άλλη επιβάτιδα του οχήματος, που πιθανότατα ήταν η οδηγός, ηλικίας 84 ετών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.