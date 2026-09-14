Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε ο Αρκάς συνοδεύοντάς την με ένα σκίτσο που αφήνει αρκετά περιθώρια για ερμηνείες.

Στο σκίτσο, εμφανίζεται ένα γαϊδούρι υπερφορτωμένο, εμφανώς εξαντλημένο και θλιμμένο, ενώ η λεζάντα αναφέρει: «Ο άνθρωπος αντέχει τα πάντα. Και κάποιοι το ξέρουν».

Η ανάρτηση μπορεί να ερμηνευτεί με περισσότερους από έναν τρόπους:

Από τη μία, η φράση μοιάζει να σχολιάζει την ανθρώπινη αντοχή και τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει κάποιος όταν καλείται να αντιμετωπίσει διαρκείς δυσκολίες, πιέσεις και βάρη. Επιπλέον, αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τα όρια της αντοχής των άλλων και, αντί να τα προστατεύουν, επιλέγουν να τα δοκιμάζουν ξανά και ξανά. Η αντοχή μπορεί εύκολα να μετατραπεί από δύναμη σε αδυναμία στα χέρια εκείνων που γνωρίζουν ότι κάποιος θα συνεχίσει να αντέχει, ακόμη κι όταν έχει ήδη φτάσει στα όριά του και είναι έτοιμος να καταρρεύσει.

Ίσως, το σκίτσο να αφήνει και πολιτικές αιχμές, ιδιαίτερα ενόψει των εκλογών. Το υπερφορτωμένο γαϊδούρι θα μπορούσε να συμβολίζει τα βάρη των πολιτών, από την οικονομία και την ακρίβεια έως τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Από την άλλη, η εικόνα του εξουθενωμένου γαϊδουριού μοιάζει να δίνει στη φράση μια πιο «σκοτεινή» διάσταση. Το σκυμμένο κεφάλι, το βαρύ φορτίο και η εμφανής εξάντλησή του δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει όχι στη δύναμη, αλλά στην ανάγκη να αναγνωριστούν κάποτε τα όρια της αντοχής. Το σκίτσο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για τη χρήση των ζώων στη μεταφορά τουριστών και βαριών αντικειμένων.

Και κάπου εδώ γεννιούνται τα ερωτήματα: Πόσο εύκολα θεωρούμε ότι όλα τα ζώα υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας; Πόσο συχνά αντιμετωπίζουμε την αντοχή των ζώων σαν κάτι δεδομένο, σαν να είναι φτιαγμένα για να κουβαλούν, να μεταφέρουν και να υπηρετούν τον άνθρωπο; Ίσως να ξεχνάμε κάτι βασικό: δεν ήταν τα ζώα που εισέβαλαν πρώτα στον δικό μας κόσμο. Ήμασταν εμείς εκείνοι που επεκταθήκαμε στο φυσικό τους περιβάλλον, το διαμορφώσαμε σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες και στη συνέχεια μάθαμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητές τους προς όφελός μας. Κι έτσι, αυτό που κάποτε μπορεί να ξεκίνησε ως συνύπαρξη, μετατράπηκε σε εκμετάλλευση.

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