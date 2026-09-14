Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπωρινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, σε αρκετές περιοχές, ιδίως έως και την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν ακόμη και ελαφρώς χαμηλότερες από τον μέσο όρο.

Δευτέρα: Νέφωση και τοπικές μπόρες

Ο καιρός της Δευτέρας θα καθορίζεται κυρίως από βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο θα ευνοήσει τη συγκέντρωση νεφώσεων και την εμφάνιση τοπικών βροχών στις προσήνεμες ανατολικές περιοχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες πιθανολογούνται στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, καθώς και νοτιότερα, σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα Στερεάς και Πελοποννήσου. Στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι και μετά.

Δεν αποκλείεται μεμονωμένα φαινόμενα να σημειωθούν έως το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά της Αττικής, ενώ το απόγευμα κάποιες βροχές θα επιμείνουν στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στην Κρήτη.

Παράλληλα παρακολουθείται ένα οργανωμένο σύστημα χαμηλών πιέσεων που ξεκινά από τον Κόλπο της Σύρτης και κατευθύνεται βορειότερα, επηρεάζοντας αρχικά τη νότια Ιταλία με έντονα φαινόμενα. Η πορεία του θα προσδιορίσει και την ένταση με την οποία θα αγγίξει τελικά τη χώρα μας, με τα νότια τμήματα να δέχονται τη μεγαλύτερη επιρροή.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά από το μεσημέρι έως τα 6 μποφόρ τοπικά, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα ενδέχεται στιγμιαία να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί γενικά από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές, 30 έως 31 βαθμοί, να καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Στην Αττική η νέφωση θα είναι κατά διαστήματα πυκνή, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βορειοανατολικά κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ που θα τείνουν να εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς.

Τρίτη: Ξεκινούν οι βροχές

Από την Τρίτη ο καιρός γίνεται πιο ασταθής, με νέο κύκλο βροχοπτώσεων. Αρχικά, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, επεκτεινόμενες σταδιακά από τη Μακεδονία και νοτιότερα, με έμφαση στα δυτικά. Πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, κυρίως τα νοτιότερα και στην Κρήτη, περιοχές που θα βρίσκονται πλησιέστερα στη ζώνη επιρροής του βαρομετρικού χαμηλού.

Στα ανοιχτά του Ιονίου τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες, λόγω της εγγύτητας με την κυκλοφορία του συστήματος. Μέρος αυτής της έντασης αναμένεται να «αγγίξει», με ηπιότερο όμως χαρακτήρα, τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τα νότια τμήματα του Ιονίου και την Κρήτη, περιοχές που χρήζουν αυξημένης προσοχής. Η τελική εξέλιξη, ωστόσο, παραμένει αβέβαιη, καθώς τέτοιου τύπου συστήματα δυσκολεύουν την ακριβή πρόβλεψη τόσο της πορείας όσο και της έντασής τους.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενταθούν έως τα 6 μποφόρ, ενώ ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν προς το νότιο Ιόνιο, φτάνοντας επίσης τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 25 έως 30 βαθμούς. Εξαίρεση θα αποτελέσουν το εσωτερικό της Πελοποννήσου και ορεινές περιοχές της Πίνδου, όπου λόγω αυξημένης συννεφιάς η θερμοκρασία μπορεί να μην ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Τετάρτη: Στο επίκεντρο η Κρήτη

Τα φαινόμενα της Τετάρτης θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, με έμφαση στην Κρήτη, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικές μπόρες πιθανολογούνται και στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στο Ιόνιο.

Στο Αιγαίο, από τα βόρεια τμήματα έως τη θάλασσα των Κυθήρων, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Στα νότια της Πελοποννήσου και στο νότιο Ιόνιο η κατεύθυνση θα στραφεί σε ανατολική, με αντίστοιχη ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν σταθερή, με ελαφρά μόνο άνοδο στα δυτικά.

Πέμπτη: Υποχωρεί η αστάθεια

Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα, περιορίζοντας σταδιακά την επιρροή του κυρίως στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα, καθώς αρχίζει να απομακρύνεται από τη χώρα. Διάσπαρτες μπόρες θα επιμείνουν στα δυτικά και βορειοδυτικά, όμως συνολικά τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε έκταση.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, αρχικά ενισχυμένοι, θα εξασθενούν σταδιακά μέσα στην ημέρα, χωρίς να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η υποχώρησή τους θα επιτρέψει ήπια άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να πλησιάζουν και πάλι τους 28 με 31 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Το μοτίβο αυτό των εναλλαγών, ημέρες με έντονα φθινοπωρινά στοιχεία και άλλες με πιο σταθερό, ήπιο καιρό, αναμένεται να συνεχιστεί, όπως συνηθίζεται τον Σεπτέμβριο.

Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ο καιρός στρέφεται πλέον οριστικά προς φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, αφήνοντας πίσω τα καλοκαιρινά κύματα ζέστης που είχαν οδηγήσει τον υδράργυρο έως και τους 37 βαθμούς στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ευνοεί πλέον διαδοχικά κύματα βροχών και προοδευτική πτώση της θερμοκρασίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τρίτη και Τετάρτη: Κλιμακώνεται η αστάθεια

Από αύριο το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, με πιο έντονη επίδραση στον ελλαδικό χώρο. Αρχικά, τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα. Την Τετάρτη το σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νότια και ανατολικά, με έμφαση στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ θα επηρεαστούν επίσης το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και η Πελοπόννησος.

Ο μετεωρολόγος τονίζει πως ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο επόμενο διήμερο-τριήμερο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς εκεί αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση φαινομένων.

Πέμπτη και μετά: Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία

Από την Πέμπτη η κακοκαιρία θα τείνει να περιορίζεται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς όμως η ατμόσφαιρα να σταθεροποιείται πλήρως, μια γενικότερη αστάθεια θα παραμείνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάζεται ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, δεν αποκλείεται η προσέγγιση νέας διαταραχής από τα δυτικά τις επόμενες ημέρες, ικανής να διατηρήσει το φθινοπωρινό, άστατο μοτίβο του καιρού.