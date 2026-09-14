Ζωή από τον θάνατο του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV, Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, αποφάσισε να δώσει σε συνανθρώπους του η οικογένειά του.

Οι συγγενείς του αποφάσισαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του καιι η διαδικασία της λήψης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας, ενώ τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης και της ασφαλούς μεταφοράς των μοσχευμάτων είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου με δημόσια ανάρτησή της στο Facebook εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εξήρε την ανιδιοτελή τους στάση, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.