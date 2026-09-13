Ένας 43χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Κίτσι στο Κορωπί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, ο 43χρονος κινούνταν με το όχημα του στην οδό Παπαγιανόπουλου όταν φτάνοντας στο ύψος του παλιού λατομείου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, και προσέκρουσε, αρχικά, σε υπερυψωμένο χωμάτινο ανάχωμα και στη συνέχεια σε ένα βράχο.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής και μετά από επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανασύρθηκε νεκρός ο 43χρονος.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην θέση "Κίτσι Κορωπίου" στο δήμο Κρωπίας στην Αττική. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.