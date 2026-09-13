Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στην παραλία Κλήμα. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο, ενώ πολίτες προσπαθούσαν επί περίπου 50 λεπτά να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην παραλία, με λουόμενους να καλούν επανειλημμένα για βοήθεια.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι αντιλήφθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι πως είχε συγκεντρωθεί κόσμος γύρω από ξαπλώστρες, ενώ, όπως ανέφερε, είχαν ήδη προηγηθεί τηλεφωνήματα για την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντησή τους ήταν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο», υποστήριξε η ίδια στην εκπομπή.

«Κάναμε ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά»

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολίτες επιχείρησαν να επαναφέρουν τη γυναίκα πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 50 λεπτά, περιμένοντας παράλληλα την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης ούτε διαθέσιμος απινιδωτής στο beach bar.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε και με την Αστυνομία, από όπου, κατά τους ισχυρισμούς της, ενημερώθηκε ότι στην Πέρδικα δεν υπήρχε διαθέσιμος απινιδωτής, καθώς είχε κλαπεί. Επικοινώνησε επίσης με το Λιμενικό.

«Ο γιατρός στο Κέντρο Υγείας μάς είπε να πάμε τη γυναίκα εμείς εκεί. Στις 13:55 έφτασε το ασθενοφόρο», κατήγγειλε.

Παρά τις προσπάθειες που είχαν προηγηθεί, για τη γυναίκα ήταν πλέον αργά.

Τι αναφέρεται από τη 2η ΥΠΕ

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες κινητοποιήθηκε το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αίγινας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας Αίγινας, υπήρξε άτυπη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία το πρόβλημα δεν ήταν η απουσία οδηγού.

Κατά την ίδια ενημέρωση, δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας, ώστε ο ένας να παραμείνει στη μονάδα και ο άλλος να μπορέσει να συνοδεύσει το ασθενοφόρο στο περιστατικό.

Οι καταγγελίες για τον χρόνο ανταπόκρισης, αλλά και για τις ελλείψεις που φέρεται να υπήρχαν την κρίσιμη ώρα, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η γυναίκα.