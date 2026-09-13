Έως και 25.000 ευρώ για μία μόνο βραδιά, προσωπικός σεφ, μπάτλερ, ιδιωτική πισίνα, ελικοδρόμιο και πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι η άλλη πλευρά του ελληνικού τουρισμού, που απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά μικρό αλλά οικονομικά πανίσχυρο κοινό, για το οποίο το κόστος περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ιδιωτικότητα και την αποκλειστικότητα.

Η Ελλάδα κερδίζει τα τελευταία χρόνια έδαφος στη διεθνή αγορά του Ultra Luxury Tourism, με τη Μύκονο να διατηρεί τα πρωτεία, αλλά τη λίστα των προορισμών να διευρύνεται. Πάρος, Σαντορίνη, Πόρτο Χέλι, Σπέτσες, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Χαλκιδική και επιλεγμένες περιοχές της Κρήτης προσελκύουν ταξιδιώτες πολύ υψηλών εισοδημάτων που αναζητούν κατοικίες ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών E-Real Estates, στη Μύκονο τα ημερήσια μισθώματα για τις πλέον exclusive βίλες μπορούν στην κορύφωση της θερινής περιόδου να ξεπεράσουν τα 20.000 ευρώ και να φτάσουν ακόμη και πάνω από τα 25.000 ευρώ τον Αύγουστο.

Το πελατολόγιο αυτής της αγοράς απέχει πολύ από το προφίλ του μέσου ξένου επισκέπτη. Πρόκειται κυρίως για επιχειρηματίες, ιδρυτές μεγάλων εταιρειών, ανώτατα στελέχη πολυεθνικών, διεθνείς επενδυτές, fund managers και οικογένειες πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Στη λίστα προστίθενται γνωστοί αθλητές, ηθοποιοί και άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Οι περισσότεροι προέρχονται από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και από τις σκανδιναβικές χώρες. Ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία εμφανίζουν επισκέπτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται παράλληλα αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Ασία, κυρίως από Ινδία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ.

Η ηλικία τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 35 και 65 ετών και οι διακοπές γίνονται κατά κανόνα οικογενειακά ή με μεγάλες παρέες. Συχνά, όμως, μαζί τους ταξιδεύει μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης: προσωπικό ασφαλείας, βοηθοί, νταντάδες, ιδιωτικοί σεφ ή συνεργάτες. Έτσι, μία βίλα μπορεί να φιλοξενεί συνολικά ακόμη και 15 έως 20 άτομα.

Από το ελικοδρόμιο στον προσωπικό σεφ

Σε αυτή την αγορά η πισίνα και η θέα στο Αιγαίο θεωρούνται σχεδόν αυτονόητες. Οι απαιτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδιωτική πρόσβαση σε παραλία ή προβλήτα, infinity pools, μεγάλους εξωτερικούς χώρους, γυμναστήρια, spa, κινηματογραφικές αίθουσες, κάβες κρασιών και γήπεδα τένις.

Στις ακριβότερες κατοικίες προσφέρονται επίσης ελικοδρόμια, προσωπικός σεφ, μπάτλερ, καθημερινή καθαριότητα και υπηρεσίες concierge.

Αυτό που αγοράζει ουσιαστικά ο επισκέπτης δεν είναι απλώς πολυτελής διαμονή, αλλά ένας απολύτως ελεγχόμενος και ιδιωτικός χώρος, όπου μπορεί να καθορίζει ο ίδιος το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί.

Διακοπές δύο, τριών ή και τεσσάρων εβδομάδων

Διαφορετική από τον μαζικό τουρισμό είναι και η διάρκεια παραμονής. Οι μισθώσεις στις πολυτελείς κατοικίες διαρκούν συνήθως από 7 έως 14 διανυκτερεύσεις, ενώ αρκετές οικογένειες παραμένουν στην Ελλάδα τρεις ή τέσσερις εβδομάδες.

Συχνά μάλιστα οι διακοπές μοιράζονται σε περισσότερους προορισμούς. Ένας επισκέπτης μπορεί να περάσει μία εβδομάδα στη Μύκονο, να συνεχίσει στην Πάρο ή τη Σαντορίνη και στη συνέχεια να μετακινηθεί στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά ή το Πόρτο Χέλι.

Ο λογαριασμός δεν τελειώνει στη βίλα

Το ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον αυτής της κατηγορίας τουριστών βρίσκεται στο γεγονός ότι τα χιλιάδες ευρώ της διαμονής αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής δαπάνης.

Ιδιωτικές μετακινήσεις, ναυλώσεις θαλαμηγών, εστιατόρια και γαστρονομικές εμπειρίες, αγορές ειδών πολυτελείας, υπηρεσίες ευεξίας και ψυχαγωγία ανεβάζουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό, διοχετεύοντας χρήματα σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, η διεθνής ζήτηση για υπερπολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύεται. Η χώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διεκδικεί πλέον μερίδιο μόνο από την παραδοσιακή αγορά του «ήλιου και της θάλασσας», αλλά αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στον διεθνή χάρτη του τουρισμού υψηλών εισοδημάτων.

Και για τους συγκεκριμένους ταξιδιώτες, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κοστίζει μια βραδιά, αλλά πόση ιδιωτικότητα, ασφάλεια και αποκλειστικότητα μπορεί να αγοράσει.