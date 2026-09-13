Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες υπηρεσίες έπειτα από σοβαρό τροχαίο που καταγράφηκε στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας. Μέσα σε επιβατικό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με πέντε οχήματα. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.