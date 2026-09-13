Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο managing partner της Brainfood Cloud, Τάσος Βογιατζής, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Ο κ. Βογιατζής παρουσίασε καταρχάς τη Brainfood Intelligent Media Cloud, μια πλατφόρμα που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με εξειδικευμένο λογισμικό και απευθύνεται σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλες ποσότητες περιεχομένου. Κεντρική της φιλοσοφία, όπως εξήγησε, είναι να περιορίσει τον χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση και την τεχνική επεξεργασία των πληροφοριών, χωρίς να υποκαταστήσει τον δημοσιογράφο.

«Σήμερα η δουλειά του δημοσιογράφου έχει φτάσει να είναι κατά 80% η προσπάθεια να βρει τι συμβαίνει και να διαχειριστεί τεχνικά ζητήματα και κατά 20% η πραγματική του γνώμη και αξία. Εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, να κάνουμε το 80% να γίνει 20%», ανέφερε.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες από χιλιάδες πηγές σε 89 γλώσσες, καθώς και από τα αρχεία του ίδιου του μέσου, τα οποία συχνά παραμένουν αναξιοποίητα. Μπορεί να προτείνει θέματα, να παρουσιάζει διαφορετικές δημοσιογραφικές γωνίες και να δημιουργεί έναν πρώτο σκελετό κειμένου, αφήνοντας στον συντάκτη την τελική επιλογή, αξιολόγηση και συγγραφή.

Οι μηχανικές εργασίες περνούν στην τεχνολογία

Παράλληλα, αναλαμβάνει την προσαρμογή και τη διανομή του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και λειτουργίες διαφημιστικής τεχνολογίας που μπορούν να ενισχύσουν τα έσοδα των ιστοσελίδων.

«Όλες τις μηχανικές εργασίες μπορεί να τις αναλάβει η τεχνολογία. Εμείς έχουμε το μυαλό. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να διαθέτει την κρίση, την ευθύνη και την εμπειρία, στοιχεία που δεν αντικαθίστανται. Αυτό που μπορούμε να του παρέχουμε είναι εργαλεία για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του και να μη χρειάζεται να εκτελεί μη ανθρώπινες εργασίες», τόνισε.

Ως παράδειγμα ανέφερε την ανάγκη ενός συντάκτη να παρακολουθεί καθημερινά εκατοντάδες πηγές, πολλαπλά παράθυρα στον υπολογιστή και διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες. «Ανθρώπινη δουλειά είναι να γνωρίζω τα δεδομένα και να μπορώ να τα κρίνω. Δεν είναι ανθρώπινη δουλειά να πρέπει να διαχειριστώ δεδομένα από εκατομμύρια πηγές», σημείωσε.

Η διάκριση στο MWC Barcelona 2026

Η Brainfood Cloud συμμετείχε με την ελληνική αποστολή στο MWC Barcelona 2026 και επιλέχθηκε μεταξύ των τεσσάρων τεχνολογικών λύσεων της πρώτης προκριματικής φάσης του διαγωνισμού Pitch2Pitch. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, η διάκριση έδειξε ότι η πλατφόρμα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί συγκεντρώνουν, διαχειρίζονται και αξιοποιούν το περιεχόμενό τους.

Τεχνητή νοημοσύνη και θέσεις εργασίας

Ερωτηθείς εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων εργασίας, παρομοίασε τη σημερινή μετάβαση με τις αλλαγές που βίωσε παλαιότερα ο κλάδος των λογιστών από την είσοδο των υπολογιστικών φύλλων και των συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού. «Οι λογιστές πίστευαν ότι θα έχαναν τη δουλειά τους. Σήμερα έχουν περισσότερη δουλειά, απλώς το αντικείμενό τους έχει αλλάξει. Ο λογιστής έγινε φοροτεχνικός: δεν κάνει απλώς υπολογισμούς, αλλά κατανοεί την περίπτωση του πελάτη και τον συμβουλεύει», ανέφερε.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η προσαρμογή δεν είναι εύκολη, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι αισθάνονται ότι καλούνται να εκπαιδεύσουν τον μελλοντικό αντικαταστάτη τους.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε εξετάζοντας σε ποια συγκεκριμένη εργασία μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει ως βοηθός, ώστε ο άνθρωπος να την κάνει καλύτερα και πιο παραγωγικά. Η μετάβαση πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι με τον βίαιο τρόπο που πολλές φορές επιχειρείται σήμερα», επισήμανε.

Η υπεραξία του πρωτογενούς ρεπορτάζ

Κατά τον ίδιο, η μαζική παραγωγή γενικού και χρηστικού περιεχομένου περιορίζει σταδιακά την αξία του, καθώς οι ίδιες πληροφορίες μπορούν πλέον να δημιουργηθούν εύκολα από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η πραγματική υπεραξία των μέσων θα βρίσκεται όλο και περισσότερο στο πρωτογενές ρεπορτάζ, στην ανάλυση και στην προσωπική γνώση του δημοσιογράφου.

«Ο δημοσιογράφος πρέπει να βρίσκεται στον δρόμο και να παράγει πρωτογενές περιεχόμενο, όχι να κάθεται σε έναν χώρο μαζί με άλλους δέκα και να πρέπει να γράψει 42 άρθρα. Αν χρειάζεται μόνο το 10% του χρόνου του για να μεταδώσει μια είδηση, θα έχει το υπόλοιπο 90% για να προσθέσει τη δική του γνώση και πινελιά», σημείωσε.

Όπως εκτίμησε, αυτή η αλλαγή θα διαχωρίσει τους οργανισμούς που επενδύουν στη δημοσιογραφική δουλειά από τις ιστοσελίδες που βασίζονται στην απλή αναπαραγωγή περιεχομένου. «Ο αναγνώστης θα συνεχίσει να ακολουθεί τον άνθρωπο που εμπιστεύεται για την άποψη, την ανάλυση και τη γνώση του. Εάν επαναφέρουμε τη δημοσιογραφία στα πρόσωπα και στο πρωτογενές περιεχόμενο, τα μέσα που κάνουν πραγματική δουλειά θα ξεχωρίσουν. Τα sites που περιορίζονται στο copy-paste, λογικά, δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης», κατέληξε.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ: