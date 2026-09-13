Νέα τραγωδία γράφτηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε τροχαίο, στον δρόμο που συνδέει τα Μάταλα με τις Μοίρες.

Ένας 22χρονος υπήκοος Γερμανίας έχασε τη ζωή του έπειτα από εκτροπή της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, ενώ η δίδυμη αδελφή του, η οποία επέβαινε στο δίκυκλο ως συνεπιβάτιδα, κατάφερε να βγει σώα από το δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, την ώρα που τα δύο αδέλφια κατευθύνονταν από τα Μάταλα προς τις Μοίρες, στον Δήμο Φαιστού. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή για τον 22χρονο οδηγό, ο οποίος υπέστη βαρύτατα τραύματα. Η αδελφή του, επίσης 22 ετών, δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 22χρονος δεν κατόρθωσε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του στο ΠΑΓΝΗ. Η δίδυμη αδελφή του είναι καλά στην υγεία της, έχοντας ζήσει από κοντά τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την εκτροπή και την ανατροπή της μοτοσικλέτας.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια έχει αναλάβει η Tροχαία.

Τρεις θάνατοι στους δρόμους μέσα σε λίγες ώρες

Το δυστύχημα στον δρόμο Μάταλα–Μοίρες έρχεται να προστεθεί σε μια δραματική ακολουθία τροχαίων στην Κρήτη. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου την ίδια ώρα, μία 19χρονη έχασε τη ζωή της στη Χαλέπα Χανίων. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Λίγες ώρες αργότερα, στο Ασήμι του Δήμου Γόρτυνας, μία 87χρονη γυναίκα παρασύρθηκε θανάσιμα από το όχημα του 55χρονου γιου της, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να κινηθεί με την όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί ότι η μητέρα του βρισκόταν πίσω από το αυτοκίνητο. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.