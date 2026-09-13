Πιο δροσερά αναμένεται να είναι τα επόμενα 24ωρα καθώς ξεχνάμε σιγά σιγά το καλοκαίρι όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη.

«Έρχονται πιο δροσερές ημέρες με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες παγιώνεται αυτή η εικόνα του καιρού με άνεμο που γυρίζει νοτιοανατολικός, νεφώσεις και μπόρες στα νοτιοανατολικά» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως δε τόνισε την Τρίτη αναμένεται να σχηματιστεί βαρομετρικό χαμηλό στα νοτιοδυτικά με βροχές να επηρεάζουν, όσο κινείται ανατολικότερα, τα νότια – κεντρικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Για σήμερα, Κυριακή, υπάρχει πιθανότητα για βροχές και στην Αττική, ενώ πρόσκαιρα και τοπικά φαινόμενα αναμένονται από τα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία, το Αιγαίο και τις Σποράδες μέχρι την Πελοπόννησο.

Ενισχύεται ο άνεμος με Βαρδάρη στα 6 Μποφόρ στη Θεσσαλονίκη και βορειοδυτικούς ανέμους στο Ιόνιο που μέσα στην ημέρα θα φτάσουν τα 6 Μποφόρ και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 – 26 βαθμούς στις ορεινές περιοχές, αρκετά χαμηλότερα από τις προηγούμενες ημέρες και μόνο στα πολύ νότια της Πελοποννήσου, στα νότια της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, θα φτάσει τους 33 βαθμούς.