Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, από σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και έως και το πρωί αύριο, Δευτέρα 14/9, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον καλλιτέχνη φίλοι, συγγενείς, αλλά και οι θαυμαστές του.

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια του τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος όλη τη χώρα, απευθύνει θερμή παράκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να μην προσκομίσουν στεφάνια, αλλά, αντί αυτών, να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλούσε συνεχώς σε συνεντεύξεις του για τη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε, εξηγώντας πόσο πολύ την αγαπά και είναι δεμένος μαζί της ενώ και σε τραγούδι του την αποκαλούσε «παλιά του γειτονιά».

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρυπνία» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Αύριο, Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.