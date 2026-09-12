Συναγερμός σήμανε στην Οίτη αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά από σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και οδήγησε στη διακοπή του Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση αθλητών από το βουνό.

Ο αγώνας είχε ξεκινήσει με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, με κατολίσθηση σε σημείο της διαδρομής να καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, ιδιαίτερη κινητοποίηση υπήρξε για οκτώ δρομείς, οι οποίοι βρίσκονται ασφαλείς σε δύο καλύβες στην περιοχή “Μαυροτσούμαρο“. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φωκίδα, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των 8 χρειάστηκε να επικοινωνήσει με το 112 μέχρι να εντοπιστεί, κάτι που έγινε λίγη ώρα αργότερα.

Οι οκτώ αθλητές είναι όλοι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

Στις επάλξεις βρίσκεται και ο Δήμος Λαμιέων με τον εντεταλμένο σύμβουλο Θάνο Στεργίου, ο οποίος κινητοποιήθηκε επίσης, όπως και ο μηχανισμός, και παρείχε συνδρομή όπου του ζητήθηκε, στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης για την ασφάλεια αθλητών και διοργανωτών. Μάλιστα, αγροτικά αυτοκίνητα ανέβηκαν στο βουνό προκειμένου να μεταφέρουν και τους υπόλοιπους αθλητές αλλά και τους ανθρώπους που ήταν στους σταθμούς εφοδιασμού. Το πρωί της Κυριακής, μάλιστα, θα ανοίξει και ο δρόμος από τα φερτά υλικά προκειμένου να ξεκολλήσουν και τα οχήματα των ανθρώπων που εφοδίαζαν στους σταθμούς, τα οποία έχουν για την ώρα εγκλωβιστεί στο σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν στον αγώνα «Ελέβορος» των 16 χιλιομέτρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης όσων βρίσκονται ακόμη στο βουνό.

Οι αγώνες Ελέβορος και Φαρμακίδες αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά την επόμενη ημέρα, με την ασφάλεια όλων να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.