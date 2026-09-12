Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης μετά τον σεισμό των 4,9 βαθμών που σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σε ανάρτηση που έκανε ο σεισμολόγος πριν από λίγο, σημειώνει ότι το χειρότερο σενάριο είναι να γίνει στην περιοχή σεισμός 5,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο στη θάλασσα και άρα ελάχιστες επιπτώσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσελέντης, ο σεισμός οφείλεται στο σεισμικό τόξο που καταλήγει στην Κεφαλονιά και βρίσκεται σε φάση διέγερσης.

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

“Όπως σας έλεγα πριν λίγες ημέρες είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλονιά είχαμε μόλις 4,9R

(EΘ. ΣEIΣM. ΔIKTYO 12/09/2026 20:51, AΣΘENH,M=4.9,EΠIK:315 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 31 XΛM. ΔNΔ TOY ΛHΞOYPIOY: ΓI-EAA)

Νομίζω άντε να κάνει κανένα το πολύ μέχρι 5,5 στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Θα καταλαβαίνετε απόψε μερικούς μικρούς μετασεισμούς.”