Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από τις 18:00 της 11ης Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 της 12ης Σεπτεμβρίου 2026.

Από το σύνολο των περιστατικών, οι 21 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση επτά ακόμη πυρκαγιών.

Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών έχουν αναλάβει τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).