Θερμότερος από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να είναι ο καιρός τον Οκτώβριο 2026 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση του meteo.gr.

Με βάση τις προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, το 82% των διαθέσιμων σεναρίων δείχνει ότι η μέση θερμοκρασία τον Οκτώβριο θα κινηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου αναφοράς 1993-2016.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετική απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας κατά 0 έως 1 βαθμό Κελσίου ανέρχεται στο 25%, ενώ για απόκλιση μεταξύ 1 και 2 βαθμών φτάνει το 37%. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα 20% η μέση θερμοκρασία να είναι πάνω από 2 βαθμούς υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Αντίθετα, οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις είναι αρκετά μικρότερες, καθώς ανέρχονται σε 13% για θερμοκρασίες από 0 έως 1 βαθμό χαμηλότερες και μόλις 5% για αποκλίσεις άνω του 1 βαθμού.

Η μέση τιμή των συνολικά 400 σεναρίων ανέρχεται σε +1,08°C.

Θερμότερος ο Οκτώβριος σε όλη την Ευρώπη

Η τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αφορά μόνο τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, θετικές αποκλίσεις άνω των 0,75°C αναμένονται στο σύνολο σχεδόν της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης οι αποκλίσεις αναμένεται να φτάσουν έως και τους +1,5°C.

Η πρόγνωση βασίζεται σε 400 πιθανά σενάρια από οκτώ διαφορετικά κέντρα πρόγνωσης: ECMWF, UKMO, Meteo-France, NCEP, DWD, CMCC, JMA και BOM, τα οποία παρέχονται μέσω του Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, το meteo.gr επισημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από σημαντική αβεβαιότητα. Στόχος τους είναι να αποτυπώσουν την τάση που αναμένεται να επικρατήσει σε μηνιαία ή εποχική κλίμακα και όχι να προβλέψουν με ακρίβεια τις καιρικές συνθήκες κάθε ημέρας.

Έτσι, οι πραγματικές θερμοκρασίες σε ημερήσιο και τοπικό επίπεδο μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές αποκλίσεις από τη μέση εικόνα που δίνει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση.