Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Σκύρο, όταν ένας 77χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο τράγους έξω από το σπίτι του και τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά του να τους απομακρύνει.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Πεύκου. Ο ηλικιωμένος άκουσε θορύβους στην εξωτερική σκάλα της κατοικίας του και βγήκε από το σπίτι προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Μόλις άνοιξε την πόρτα, αντίκρισε δύο τράγους, οι οποίοι είχαν ανέβει στο μπαλκόνι και έτρωγαν τα φυτά που βρίσκονταν στον χώρο.

Σύμφωνα με το eviaonline, ο 77χρονος προσπάθησε να απομακρύνει τα ζώα, όμως εκείνα αντέδρασαν επιθετικά και του επιτέθηκαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα, ενώ στη συνέχεια έπεσε από τη σκάλα.

Για τη διακομιδή του κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκύρου και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε επειγόντως στην Κύμη.

Ακολούθησε νέα διακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου ο 77χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.