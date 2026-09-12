Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στην κλινική στο Κολωνάκι όπου ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και πέθανε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι καταθέσεις των δύο γιατρών εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με όσα φέρεται να έχουν καταγράψει οι αρχές, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα κατέγραψε 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας αφορά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κλινική της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε, το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «INUS PHERESIS» καταγράφει ότι η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:14:10 της 9ης Σεπτεμβρίου και το μηχάνημα παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά.

Το συγκεκριμένο στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφουν τον τραγουδιστή να φτάνει στην κλινική περίπου στις 14:00, ενώ η γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ότι η άφιξή του έγινε στις 16:00.

Η διαφορά αυτή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Τι υποστηρίζουν οι δύο γιατροί

Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του. Από την πλευρά του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν βρισκόταν στην κλινική την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση και υπέστη την ανακοπή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι και έφυγε λίγο πριν τις 15:00, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύζυγό του που τον ενημέρωσε για το περιστατικό.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των δύο γιατρών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων.

Ερωτήματα για τον χρόνο της διακομιδής και τον χώρο της κλινικής

Ιδιαίτερα κρίσιμο παραμένει και το χρονικό διάστημα από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο τραγουδιστής παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του για περίπου μιάμιση ώρα, πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκονται και όσα φέρεται να συνέβησαν στην κλινική μετά την αποχώρηση του τραγουδιστή με το ασθενοφόρο.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο και παρέμεινε στην κλινική. Παράλληλα, γίνεται λόγος για καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, καθώς και για διαγραφή ηλεκτρονικού φακέλου από υπολογιστή και φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και δεν έχουν αποτελέσει, στο σύνολό τους, τελεσίδικα διαπιστωμένα γεγονότα.

Οι εργαζόμενες φέρεται να επιβεβαιώνουν τον καθαρισμό

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και το γεγονός ότι εργαζόμενες της κλινικής φέρεται να έχουν αναφέρει στις καταθέσεις τους πως έγινε καθαρισμός του χώρου.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πότε ακριβώς καθαρίστηκε ο χώρος και ποια ήταν η κατάστασή του πριν και μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε, παράλληλα, φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό της κλινικής, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε μετά την αποχώρηση των διασωστών και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται το ιατρικό κρεβάτι στρωμένο με καθαρό χαρτί, χωρίς εμφανή ίχνη που να παραπέμπουν σε προηγούμενη χρήση.

Το φωτογραφικό υλικό και ο χρόνος κατά τον οποίο τραβήχτηκαν οι συγκεκριμένες εικόνες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατέθεσε και ο οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αποκάλυψε επίσης ότι στις αρχές κατέθεσε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κλινική. Όπως ανέφερε, πρόκειται για άνθρωπο που συνεργαζόταν επί χρόνια με τον τραγουδιστή και τον χρησιμοποιούσε ως οδηγό ταξί. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο οδηγός επιβεβαίωσε ότι μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κλινική πριν από τις 14:00.

«Η αστυνομία και ο ανακριτής συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και είναι τόσα τα στοιχεία που πιστεύω, η νομική μου άποψη είναι ότι θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας», υποστήριξε ο δικηγόρος.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των αρχών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, καταθέσεων και τεχνικών στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.