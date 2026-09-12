Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρεται ένα τετράχρονο παιδί από την Ανάβυσσο Αττικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου αναμένεται να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το τετράχρονο παιδί έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ κρίσιμη, ενώ έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός για την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να εξετάσουν τι ακριβώς συνέβη στην πισίνα του ξενοδοχείου.