Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να τελεστεί στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις» στο Mega.

Ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ώρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία και θα προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση για την κηδεία.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του τραγουδιστή, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, ενώ η ταφή αναμένεται να ακολουθήσει στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Τι είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για το λαϊκό προσκύνημα

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μέχρι αυτή την ώρα η οικογένεια δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα υπάρξει λαϊκό προσκύνημα.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει ενδεχόμενο το λαϊκό προσκύνημα να ξεκινήσει από την Κυριακή, ο δικηγόρος του τραγουδιστή σημείωσε πως δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα, θα χρειαστεί συνεννόηση της οικογένειας με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές, την Αστυνομία και την Τροχαία, δεδομένου ότι αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου στη Νίκαια.

Εντός της ημέρας η ανακοίνωση για την ώρα της κηδείας

Σε ό,τι αφορά την ακριβή ώρα της εξοδίου ακολουθίας, ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι εκείνη που θα ενημερώσει επίσημα για όλες τις λεπτομέρειες της κηδείας και του αποχαιρετισμού στον δημοφιλή τραγουδιστή.