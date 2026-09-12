Την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στον χώρο της υγείας και θέσπισης αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση και τις νέες υπηρεσίες μακροζωίας επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), επαναφέροντας προτάσεις που έχει καταθέσει από το 2020.

Με αφορμή φαινόμενα αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ιατρικής ειδικότητας, ο ΙΣΑ ζητά από την Πολιτεία τη λήψη άμεσων μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αυστηρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η παρουσία γιατρών και η διαφήμιση ιατρικών πράξεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ΙΣΑ ζητά να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι προβάλλουν δημόσια ιατρικές υπηρεσίες διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις.

Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μακροζωία (longevity), επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς κανόνες, προκειμένου να αποφεύγονται ανεξέλεγκτες πρακτικές.

Ζητά ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΙΣΑ στο κενό που, όπως υποστηρίζει, δημιουργήθηκε μετά την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο πραγματοποιούσε ελέγχους σε δομές υγείας με εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και εξειδίκευση για να αναλάβει το σύνολο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, ενώ χαρακτηρίζει προβληματικό το γεγονός ότι ένας φορέας μπορεί να έχει ταυτόχρονα την ευθύνη της αδειοδότησης και του ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό ζητά από την Πολιτεία είτε την επαναφορά είτε τη θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου και εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τον χώρο της υγείας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των πολιτών στην προστασία της υγείας τους και καλεί τους ασθενείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν επιλέξουν γιατρό ή ιατρική υπηρεσία.

Συστήνει:

Να αναζητούν την ειδική ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε εμφανές σημείο. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Να ελέγχουν το βιογραφικό και τα επαγγελματικά προσόντα του γιατρού και να μην επηρεάζονται από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους ή ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media.

Να επιλέγουν αναγνωρισμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ιατρικές μεθόδους και να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη πρακτικές που παρουσιάζονται ως «πρωτοποριακές» και υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

«Στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις ούτε πειραματισμοί», τονίζει ο ΙΣΑ, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων, των επιστημονικών φορέων, αλλά και των ίδιων των πολιτών.