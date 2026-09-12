Νέες καταγγελίες για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έρχονται στο φως, την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στην κλινική το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον και το ιατρικό προφίλ του Ηλία Θεοδωρόπουλου, καθώς νέες μαρτυρίες και παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του γιατρού εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Μία γυναίκα, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τον γιατρό, υποστηρίζοντας ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είχε ιδιαίτερη φήμη μεταξύ οικονομικά ισχυρών ανθρώπων.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία για ασθενή με καρκίνο

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να είχε προτείνει σε γυναίκα που αντιμετώπιζε επιθετικό καρκίνο του μαστού μια διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση, η οποία, όπως υποστήριξε, περιλάμβανε καθαρισμό του εντέρου και λήψη βιταμινών.

Η ίδια ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη θεραπεία ζητήθηκε ποσό περίπου 3.000 ευρώ, ενώ υποστήριξε ότι ο γιατρός παρουσίαζε ακόμη και τον καθαρισμό του εντέρου ως μέθοδο που μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στη γυναίκα είχε συσταθεί να λαμβάνει περισσότερες από 50 βιταμίνες την ημέρα, με το συνολικό κόστος, όπως περιέγραψε η μάρτυρας, να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Η ίδια απέδωσε στον γιατρό και τη φράση «πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», υποστηρίζοντας ότι την επαναλάμβανε προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις μεθόδους που πρότεινε.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της μάρτυρα και δεν συνιστούν από μόνες τους διαπιστωμένα περιστατικά.

Τι διαφήμιζε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκονται και παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις και διαφημιστικό υλικό του Ηλία Θεοδωρόπουλου σχετικά με τις υπηρεσίες του ιατρείου Stem Cell.

Σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, ο γιατρός παρουσίαζε θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ μέσω της συσκευής «Smart M-Cell 2», τις οποίες μάλιστα χαρακτήριζε «θείο δώρο» για την υγεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο υλικό, ο ίδιος υποστήριζε ότι τουλάχιστον 200 άνθρωποι είχαν παρουσιάσει θεαματική βελτίωση σε σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας μετά τις συγκεκριμένες θεραπείες.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων που φέρεται να παρουσίαζε περιλαμβάνονταν σημαντικές βελτιώσεις σε καρδιολογικές εξετάσεις και στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, αλλά και στην οστεοπόρωση και άλλες παθήσεις.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του γιατρού σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεραπειών αποτελούν πλέον μέρος της ευρύτερης δημόσιας συζήτησης γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.