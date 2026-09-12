Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο γιατροί, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, στις καταθέσεις τους έχουν εντοπιστεί σημεία που δεν φαίνεται να συμφωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με τα ευρήματα της έρευνας.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική

Ένα από τα σημαντικά σημεία της έρευνας αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική στην οδό Καρνεάδου. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής επισκέφθηκε το ιατρείο περίπου στις 16:00. Ωστόσο, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο φαίνεται να διαψεύδεται από το υλικό που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας της κλινικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις κάμερες προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην κλινική περίπου στις 14:00.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το στοιχείο που αφορά την πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 14:15, ενώ το μηχάνημα καταγράφηκε να λειτουργεί για περίπου 42 λεπτά.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του.

Τι υποστήριξε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στην κλινική την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση και υπέστη την ανακοπή.

Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι και να αποχώρησε λίγο πριν από τις 15:00, αφού δέχθηκε τηλεφώνημα από τη σύζυγό του, η οποία τον ενημέρωσε για το περιστατικό.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό διάστημα από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τα ερωτήματα για τον καθαρισμό της κλινικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσα φέρεται να συνέβησαν στην κλινική μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του για περίπου μιάμιση ώρα, ενώ καταβάλλονταν προσπάθειες για την ανάνηψή του. Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Ιωάννα Γάκα δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο, αλλά παρέμεινε στην κλινική.

Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να καθαρίστηκε ο χώρος όπου είχε πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Παράλληλα, εξετάζεται εάν από ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε ο φάκελος του τραγουδιστή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από κινητό τηλέφωνο διαγράφηκε και φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Τα παραπάνω αποτελούν πλέον αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, καθώς κρίσιμο ερώτημα είναι πότε ακριβώς καθαρίστηκε ο χώρος και τι συνέβη με τα ηλεκτρονικά δεδομένα και το φωτογραφικό υλικό.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την κλινική

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό της κλινικής, τα οποία τραβήχτηκαν μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται το ιατρικό κρεβάτι στο οποίο φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί η διαδικασία, στρωμένο με καθαρό χαρτί και χωρίς εμφανή ίχνη που να παραπέμπουν σε όσα είχαν προηγηθεί.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις των εργαζομένων στην κλινική, φέρεται να προκύπτει ότι πράγματι έγινε καθαρισμός του συγκεκριμένου χώρου.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι πότε έγινε ο καθαρισμός: αν δηλαδή πραγματοποιήθηκε ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν ή μετά την αποχώρησή του με το ασθενοφόρο.

Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκονται και οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη διάρκεια του κρίσιμου περιστατικού, αναζητήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για την υπόθεση, καθώς οι δύο γιατροί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των Αρχών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, την ώρα που το σύνολο των ευρημάτων από τις κάμερες, τις καταθέσεις και το υλικό από την κλινική βρίσκεται υπό εξέταση.