Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό.

Οι ρυθμίσεις αφορούν το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα), και θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 23:00 της Δευτέρας έως τις 05:00 της επομένης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στην περιοχή.

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο σημείο εκείνο και θα εκτρέπεται-διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη. Στη συνέχεια, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.