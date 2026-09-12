Βαρύ πένθος στην Αντίπαρο μετά την αιφνίδια απώλεια του Αναστάσιου Φαρούπου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου.

Ο επί τρεις θητείες δήμαρχος του νησιού υπήρξε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας, με πολυετή παρουσία στη δημόσια διοίκηση και στα αυτοδιοικητικά δρώμενα.

Με βάση τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, ο Αναστάσιος Φαρούπος κατευθυνόταν προς την κατοικία του το βράδυ της Παρασκευής, οδηγώντας το δίκυκλό του. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, με συνέπεια ο δήμαρχος να υποστεί μοιραία τραύματα.

Από τα πρώτα δεδομένα της έρευνας δεν προκύπτει συμμετοχή δεύτερου οχήματος στο τροχαίο δυστύχημα. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του δικύκλου, προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα για όσα προηγήθηκαν.

Η σορός του Αναστάσιου Φαρούπου πρόκειται να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προκύψουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του και ενδεχομένως να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η πορεία του Αναστάσιου Φαρούπου

Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε το 1965 στην Αντίπαρο, τον τόπο με τον οποίο συνέδεσε τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική και πολιτική διαδρομή του.

Το 1982 ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο Λύκειο Πάρου και στη συνέχεια μετακόμισε στην Κρήτη για τις σπουδές του. Φοίτησε στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηρακλείου, από το οποίο αποφοίτησε το 1987.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1990, παρακολούθησε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 200 ωρών με αντικείμενο «Σύγχρονη Λογιστική Οργάνωση για Μ.Μ.Ε.».

Από το 1991 μέχρι και το 2009 συνέχισε να διευρύνει τις γνώσεις του, συμμετέχοντας σε σειρά εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, προγράμματα φορολογικού περιεχομένου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογιστών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, καθώς και σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Η επαγγελματική και αυτοδιοικητική διαδρομή

Τον Μάρτιο του 1993 άνοιξε δικό του φοροτεχνικό γραφείο, το οποίο διατήρησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2005. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή στην Κοινοτική Επιχείρηση Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 εργαζόταν ως υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών. Ήταν εγγεγραμμένο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διέθετε τόσο δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης όσο και επαγγελματική άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης.

Η αυτοδιοικητική του παρουσία επισφραγίστηκε με τρεις εκλογικές νίκες στον Δήμο Αντιπάρου. Οι πολίτες του νησιού τον εξέλεξαν δήμαρχο για πρώτη φορά το 2014 και ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Η ξαφνική απώλειά του βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Αντιπάρου.