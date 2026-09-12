Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο, όταν ένας 55χρονος παρέσυρε θανάσιμα με το αγροτικό όχημά του την 84χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, ο 55χρονος επιχειρούσε να βγει με το αγροτικό φορτηγάκι του από τον χώρο όπου ήταν σταθμευμένο, πραγματοποιώντας κίνηση με την όπισθεν. Δεν αντιλήφθηκε, όμως, ότι πίσω από το όχημα βρισκόταν η ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία εκείνη τη στιγμή διέσχιζε το σημείο.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το αγροτικό παρέσυρε την 84χρονη, προκαλώντας της βαρύτατους τραυματισμούς. Το ακριβές χωριό όπου συνέβη το δυστύχημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία. Πλήρωμα ασθενοφόρου παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα. Παρά την κινητοποίηση των διασωστών, οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια, καθώς η 84χρονη είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της.

Ο 55χρονος οδηγός και γιος του θύματος συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη θανατηφόρα παράσυρση. Η υπόθεση προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ σε τραγική φιγούρα έχει μετατραπεί ο ίδιος, ο οποίος μέσα σε λίγες στιγμές είδε μια συνηθισμένη κίνηση με το όχημά του να οδηγεί στον θάνατο τη μητέρα του.

Οι αστυνομικές Αρχές αναμένεται να συγκεντρώσουν καταθέσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του δυστυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής δεύτερου οχήματος.

Δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες

Η θανατηφόρα παράσυρση στη Μεσαρά αποτελεί το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα που καταγράφεται στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες. Είχε προηγηθεί, περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, ο θάνατος νεαρής δικυκλίστριας στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά.

Η κοπέλα κινούνταν με το δίκυκλό της στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, η νεαρή οδηγός έχασε τη ζωή της.

Τα δύο δυστυχήματα βυθίζουν στο πένθος ισάριθμες οικογένειες και προστίθενται στη μακρά λίστα των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης.