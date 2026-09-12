Σε διπλό ταμπλό «παίζει» σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η 90ή ΔΕΘ, με το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα πραγματοποιηθεί η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές.

Λόγω αυτών των γεγονότων, ξενοδοχεία και εστιατόρια του κέντρου καταγράφουν υψηλές πληρότητες, ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας βρίσκεται επί ποδός για την ομαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά, από το πρωί θα βρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους τροχονόμοι, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο ειδικός σχεδιασμός της Τροχαίας έχει ήδη καταστρωθεί και το πλάνο θα εξελίσσεται ανάλογα με τη μαζικότητα του κόσμου.

Σε επιφυλακή η Τροχαία

Στόχος είναι να μην «μπλοκάρει» η πόλη από τα τουριστικά πούλμαν που θα φτάσουν από όλη τη χώρα, μεταφέροντας εκδρομείς οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη και θα επισκεφτούν τη ΔΕΘ, ενώ επισκέπτες αναμένονται οδικώς και από τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία θα προσαρμόζει τα μέτρα ανάλογα με την ώρα άφιξης των πούλμαν και των θεατών.

Στο αρχικό πλάνο είναι να μην κλείσουν δρόμοι, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από την προσέλευση του κόσμου. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και οι θεατές καταλάβουν το οδόστρωμα, τότε οι τροχονόμοι θα προχωρούν στο κλείσιμο οδών και σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

«Sold out» τα ξενοδοχεία και οι κρατήσεις στο κέντρο

«Τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν πληρότητα άνω του 95%, ενώ έχουμε αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Εκτιμάται πως μέχρι την ώρα της συναυλίας θα γίνει sold out στα ξενοδοχεία, τουλάχιστον σε όσα βρίσκονται στο κέντρο της πόλης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σιμιακός.

Όπως είπε ο κ. Σιμιακός, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ής ΔΕΘ αλλά και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου έχουν «εκτινάξει» το ενδιαφέρον για επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη θα υπάρχει ένα «μείγμα από Ανατολή, Βαλκάνια, Δυτικοευρωπαίους και Έλληνες», τονίζει ο κ. Σιμιακός, καθώς εκτός από τις «κλασικές» αγορές, από Τουρκία και Βαλκάνια, γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται εκδρομές από γειτονικές πόλεις, με τα τουριστικά πρακτορεία να έχουν σχεδιάσει ειδικά πακέτα.

«Η τοποθεσία της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή της Θεσσαλονίκης. Μέσω των social media, των βίντεο και των φωτογραφιών που θα κυκλοφορήσουν, οι εικόνες θα διοχετευτούν σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο κ. Σιμιακός.

«Sold out» είναι γι’ απόψε και αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εστιατόρια γύρω από το πάρκο Ξαρχάκου, στην πλατεία Τσιρογιάννη και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από ενδιαφερόμενους που έκλεισαν ήδη ένα τραπέζι ώστε, έστω και από απόσταση, να ακούσουν τα τραγούδια του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου, όπου θα τιμηθεί και η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσουν όσο περισσότεροι το θέαμα, έχουν στηθεί σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων δέκα γιγαντοοθόνες, σε δέκα διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες, σε συνδυασμό με 30 κάμερες, θα μεταφέρουν την εικόνα της συναυλίας.

Στη σκηνή θα ανέβουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο πολλοί ακόμη Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από τη συναυλία ανακοινώθηκε από την παραγωγή ότι δεν θα μπορέσει τελικά να παρευρεθεί, λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος, ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο.

Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers. Επίσης, 1.200 drones θα δώσουν το δικό τους «στίγμα» στον ουρανό, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα show πυροτεχνημάτων.