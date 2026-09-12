Μία ακόμη νέα ζωή χάθηκε στα Χανιά, με μια νεαρή Χανιώτισσα να σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Χαλέπας.

Του ανταποκριτή μας από το Flashnews στα Χανιά

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 02:30, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη. Η νεαρή γυναίκα κινούνταν με το δίκυκλό της όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο και εξετράπη προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Το δίκυκλο προσέκρουσε αρχικά στον στύλο φωτεινού σηματοδότη και στη συνέχεια στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα η οδηγός να εκτιναχθεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης αποδείχθηκε μοιραία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η νεαρή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του δυστυχήματος

Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της εκτροπής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην απώλεια ελέγχου συνέβαλαν η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος, κάποιος λανθασμένος χειρισμός ή άλλος παράγοντας.

Το Cretalive μετέδωσε, επικαλούμενο πληροφορίες, ότι η νεαρή δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης και ότι το δίκυκλο ήταν ανασφάλιστο. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί μέσα από επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας.