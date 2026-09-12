Η Ελλάδα μπαίνει από σήμερα σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό, με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να αλλάζει σταδιακά και την αστάθεια του καιρού να επιστρέφει σε αρκετές περιοχές. Η μεταβολή συνδέεται με ψυχρό μέτωπο, το οποίο αναπτύσσεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη μέχρι την Αλβανία και τη νότια Ιταλία και κινείται προς τα νοτιοανατολικά.

Από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η αστάθεια θα είναι περισσότερο αισθητή στα ορεινά τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να έχουν παντού την ίδια ένταση ή διάρκεια.

Αντίθετα, στα νοτιοανατολικά, στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η αλλαγή δεν θα γίνει αμέσως αντιληπτή. Στις συγκεκριμένες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με περιορισμένες νεφώσεις και γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Παρά την έλευση του ψυχρού μετώπου, η θερμοκρασία θα παραμείνει σήμερα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Το δυτικό έως βορειοδυτικό ρεύμα θα λειτουργήσει ενισχυτικά για τον υδράργυρο στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και στην ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Από τις βραδινές ώρες, πάντως, η αίσθηση της ζέστης θα υποχωρήσει αισθητά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα έχει προηγηθεί βροχή, ενώ η νυχτερινή δροσιά θα γίνει περισσότερο αισθητή, ακολουθώντας πλέον τον φυσιολογικό ρυθμό της εποχής.

Ο καιρός αύριο

Την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα γίνει περισσότερο άστατο. Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, θα καλύψουν το Ιόνιο, μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και το βόρειο Αιγαίο, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και δεν αναμένεται να επηρεάσουν με την ίδια ένταση ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες και ασθενείς βροχές, πιθανότατα μικρής διάρκειας. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, ευνοώντας τη μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών και σηματοδοτώντας την ουσιαστική υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται να διατηρηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι νεφώσεις θα επιμένουν κατά τόπους και θα συνοδεύονται από σποραδικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί πλέον σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα. Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 25 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ στα νότια ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Η αλλαγή θα ολοκληρώσει έτσι τη μετάβαση από την έντονη ζέστη σε συνθήκες περισσότερο συμβατές με το φθινόπωρο.