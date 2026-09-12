Στις φλόγες παραδόθηκε βαν που βρισκόταν σταθμευμένο στο Περιστέρι, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 00:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Σαρωνικού και Κορυτσάς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Μαρτυρίες για άτομο με καλυμμένο πρόσωπο

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν οι περιγραφές ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο ΣΚΑΪ, λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, ένα άτομο που είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φέρεται να πλησίασε το βαν και να άφησε δίπλα ή πάνω σε αυτό ένα αντικείμενο, προτού απομακρυνθεί τρέχοντας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν και στη συνέχεια να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες καταδίωξαν τον ύποπτο

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δύο αυτόπτες μάρτυρες φέρονται μάλιστα να καταδίωξαν το άτομο που θεωρείται ύποπτο για το περιστατικό και στη συνέχεια κλήθηκαν να καταθέσουν στις Αρχές, προκειμένου να δώσουν περισσότερα στοιχεία για όσα είδαν.