Ένα ανησυχητικό περιστατικό με πρωταγωνιστές ανηλίκους περιγράφει μητέρα στη Σύρο, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε ύβρεις και σωματική επίθεση από ομάδα εφήβων στην κεντρική πλατεία της Ερμούπολης, ενώ μαζί της βρίσκονταν μικρά παιδιά.

Η γυναίκα μίλησε επώνυμα στο CycladesLive για όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν το πρωί, μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού στα σχολεία. Εκείνη την ώρα είχε μεταβεί στην πλατεία μαζί με τον γιο της, τον πεντάχρονο ανιψιό της και δύο ακόμη παιδιά από το σχολικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στον χώρο είχε συγκεντρωθεί παρέα περίπου 15 εφήβων, μεταξύ των οποίων είχε ξεσπάσει ένταση, με ορισμένους να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Η παρέμβαση και η καταγγελλόμενη επίθεση

Βλέποντας όσα συνέβαιναν, η μητέρα αποφάσισε να αντιδράσει και απευθύνθηκε στους ανηλίκους, επισημαίνοντάς τους ότι «οι μπουνιές δεν είναι παιχνίδι».

Όπως καταγγέλλει, η παρέμβασή της προκάλεσε την αντίδραση αρκετών από τα αγόρια. Ισχυρίζεται ότι την πλησίασαν και την περικύκλωσαν, άρχισαν να τη βρίζουν, ενώ ένας από τους εφήβους την έσπρωξε. Όλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια, εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μικρά παιδιά που τη συνόδευαν.

Η γυναίκα αντέδρασε φωνάζοντας και προειδοποίησε την ομάδα ότι επρόκειτο να ειδοποιήσει την Αστυνομία. Μετά την αναφορά στις Αρχές, όπως υποστηρίζει, οι έφηβοι εγκατέλειψαν το σημείο και κινήθηκαν τρέχοντας προς την πλατεία Κοτσοδόντη.

Καταγγελία και για περιστατικό σε βάρος 12χρονου

Η μαρτυρία της μητέρας δεν περιορίζεται σε όσα συνέβησαν στην ίδια. Όπως αναφέρει, λίγο αργότερα ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπο με την ίδια ομάδα.

Κατά τους ισχυρισμούς της, οι έφηβοι κατέβασαν το παντελόνι του παιδιού, επιχειρώντας να το ταπεινώσουν μπροστά σε άλλους.

Πρόκειται, πάντως, για γεγονότα που περιγράφονται από την ίδια τη γυναίκα και μεταφέρονται ως καταγγελία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό έχει καταγγελθεί επισήμως στις αρμόδιες Αρχές.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει»

Με αφορμή όσα υποστηρίζει ότι έζησε, η μητέρα καλεί τους γονείς να έχουν μεγαλύτερη εικόνα τόσο για το πού βρίσκονται τα παιδιά τους όσο και για τη συμπεριφορά τους όταν κυκλοφορούν χωρίς την παρουσία ενηλίκων.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει και φοβάμαι πως η πλατεία πλέον δεν ανήκει στα παιδιά, αλλά σε ομάδες που δρουν ανεξέλεγκτα», αναφέρει.

Περιγράφοντας το πώς ένιωσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προσθέτει:

«Ένιωσα ευάλωτη μέσα στο ίδιο μου το νησί. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και τέτοιο πράγμα δεν έχω ξανασυναντήσει».

Η καταγγελία προκαλεί προβληματισμό για όσα συμβαίνουν σε έναν από τους πολυσύχναστους δημόσιους χώρους της Ερμούπολης και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας και του εκφοβισμού μεταξύ ανηλίκων. Η πλήρης εικόνα για το περιστατικό, ωστόσο, μένει να αποσαφηνιστεί εφόσον υπάρξει επίσημη διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.