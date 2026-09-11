Συντετριμμένος από τον θάνατο του γιου του, Γιώργου Μαζωνάκη, ο πατέρας του, Μανώλης, μίλησε για την τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και ζήτησε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για όσους θεωρεί υπεύθυνους.

Ο πατέρας του δημοφιλούς τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Live News» και, με τη φωνή του να σπάει από τη συγκίνηση, αναφέρθηκε στον χαμό του παιδιού του, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

Τα λόγια του αποτυπώνουν τον πόνο της οικογένειας, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών και οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή, αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη.

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ! Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;», είπε ο Μανώλης Μαζωνάκης, εκφράζοντας την οργή και την απόγνωσή του για την απώλεια του γιου του.

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που ενδέχεται, όπως υποστηρίζει, να βρεθούν αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον.

«Κάνανε το κακό… Πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος με τον θάνατό του; Εμάς όμως, ποιος θα μας βοηθήσει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.