Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον λεπτομερώς όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφτασε στην οδό Καρνεάδου μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ασκηθεί στους δύο γιατρούς της κλινικής ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ από την κλινική, καθώς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ενημέρωσε το τηλεφωνικό κέντρο για έναν άνδρα χωρίς ζωτικά σημεία, χωρίς να αναφέρει ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», φέρεται να είπε ο γιατρός κατά την κλήση.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στην κλινική, βρήκαν τον γιατρό να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι δεν ειπώθηκε στους διασώστες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα φέρεται να μην αναφέρθηκαν στους διασώστες κατά την άφιξή τους στην κλινική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γιατροί δεν ενημέρωσαν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ για το πόση ώρα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο, ούτε για τις υπόλοιπες ενέργειες στις οποίες είχαν προχωρήσει πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονολόγιο των γεγονότων.

Η ώρα άφιξης του Μαζωνάκη στην κλινική

Την ίδια ώρα, υπό εξέταση βρίσκεται και η διαφορά που έχει προκύψει σχετικά με την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η γιατρός στις Αρχές, ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο μετά τις 16:00. Ωστόσο, από το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φέρεται να προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο κτίριο της οδού Καρνεάδου περίπου στις 13:00.

Η χρονική αυτή απόκλιση αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς, καθώς η ακριβής ανασύνθεση των γεγονότων και η χρονική ακολουθία όσων συνέβησαν στην κλινική θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της έρευνας.