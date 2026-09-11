Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική λόγω της κίνησης στους δρόμους, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Ειδικότερα, μποτιλιάρισμα υπάρχει και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπως και στην Αττική Οδό, όπου η κατάσταση είναι η εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15′-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας,

10'-15' στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/BOfY5hs46F — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 11, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.