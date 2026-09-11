Νέα διάσταση παίρνει η έρευνα για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένειά του προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την καρδιακή ανακοπή.

Οι δύο γιατροί έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, αδίκημα για το οποίο προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 έτη. Ωστόσο, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί υπό διαφορετικό πρίσμα και προτίθεται να ζητήσει από την ανακρίτρια την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Την πρόθεση αυτή έκανε γνωστή ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Live You».

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει «ενδεχόμενος δόλος»

Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει σημαντική διαφορά από ένα αδίκημα που αποδίδεται σε αμέλεια. Ο ενδεχόμενος δόλος δεν προϋποθέτει ότι κάποιος επιδίωκε ή ήθελε να προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο δράστης γνωρίζει ότι η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και, παρότι αντιλαμβάνεται αυτό το ενδεχόμενο, συνεχίζει τη συμπεριφορά του αποδεχόμενος τον κίνδυνο.

Αντίθετα, στην αμέλεια ο δράστης είτε δεν προβλέπει ένα αποτέλεσμα που όφειλε και μπορούσε να προβλέψει είτε, ενώ το προβλέπει ως πιθανό, θεωρεί ότι τελικά δεν θα επέλθει.

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, πάντως, το αν υπάρχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για μια τέτοια κατηγορία αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Από τη θανατηφόρα έκθεση στην ανθρωποκτονία

Η διαφορά μεταξύ των δύο αδικημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και ως προς το ύψος της προβλεπόμενης ποινής. Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, για την οποία έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή είναι η κάθειρξη 10 ετών.

Εάν, αντίθετα, η ανακριτική διαδικασία οδηγήσει σε αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αυτή γίνει τελικά δεκτή από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, τότε η υπόθεση θα υπαχθεί στο άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα.

Μετά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, η ανθρωποκτονία με δόλο τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον το αίτημα της οικογένειας γίνει δεκτό, η κατηγορία μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και υπάρξει τελικά καταδίκη για τη συγκεκριμένη πράξη, οι δύο γιατροί θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί σε αυτή τη φάση αίτημα της οικογένειας και όχι δικαστική κρίση, καθώς η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή και κατέληξε βρίσκεται σε εξέλιξη.