Τρία νέα στέγαστρα στις θέσεις επιβίβασης και αποβίβασης των λεωφορειακών γραμμών στον σταθμό Μετρό «Μίκρα» τοποθέτησε ο ΟΣΕΘ, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της πληροφόρησης του επιβατικού κοινού.

Τα νέα στέγαστρα διαθέτουν ενημερωτικούς χάρτες με τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, μεταξύ των οποίων οι γραμμές Νο 6Α, Νο 6Β, Νο 7Τ, Νο Μ2 και Νο Χ3, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.

Μέσω των χαρτών, οι επιβάτες έχουν άμεση εικόνα του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών στην περιοχή, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, διευκολύνει τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους και την αξιοποίηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με μετρό και λεωφορεία.

Η παρέμβαση εντάσσεται στις δράσεις του ΟΣΕΘ για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, με έμφαση στα σημεία μετεπιβίβασης μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο ΟΣΕΘ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την αναβάθμιση της πληροφόρησης και τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και φιλικού συστήματος αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη.