Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών παρέστη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο να τελεί την τελετή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Νωρίτερα, ο κ. Δούκας βρέθηκε και στο 87ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί πρότυπο συνύπαρξης και συμπερίληψης.

Στήριξη των σχολικών υποδομών με 75 εκατ. ευρώ

Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι η δημοτική αρχή στηρίζει το δημόσιο σχολείο στην πράξη, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, ο Δήμος Αθηναίων εξασφάλισε δάνειο ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, ενώ ήδη μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις σε 70 σχολικά κτίρια της πρωτεύουσας.

Ο Χάρης Δούκας ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σύσσωμη την σχολική κοινότητα να έχουν μια καλή και δημιουργική χρονιά.