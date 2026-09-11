Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.