Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.

Μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.